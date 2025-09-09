EQS-News: swissnet Group gewinnt weiteres Großprojekt im Healthcare-Sektor – DSG Deutsche Seniorenstift Gesellschaft setzt bei Modernisierung der digitalen Infrastruktur auf Expertise von swissnet

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group gewinnt weiteres Großprojekt im Healthcare-Sektor – DSG Deutsche Seniorenstift Gesellschaft setzt bei Modernisierung der digitalen Infrastruktur auf Expertise von swissnet



09.09.2025

swissnet Group gewinnt weiteres Großprojekt im Healthcare-Sektor – DSG Deutsche Seniorenstift Gesellschaft setzt bei Modernisierung der digitalen Infrastruktur auf Expertise von swissnet

Berg, Schweiz – 9. September2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, baut ihre Geschäftsaktivitäten im Gesundheitswesen planmäßig weiter aus. Das Unternehmen hat nun einen neuen Auftrag der DSG Deutsche Seniorenstift Gesellschaft gewonnen. Das Projekt umfasst die ganzheitliche Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur an 20 Standorten und setzt auf eine zukunftssichere Kombination aus MPLS- und Radius-Integration – also der sicheren Vernetzung aller Standorte mit zentral gesteuertem Nutzerzugang – sowie einheitlichen Service Level Agreements (SLA), die für verlässliche Servicequalität und maximale Betriebssicherheit sorgen. Der Vertrag ist als langfristige Partnerschaft ausgelegt und für swissnet mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz verbunden, der sich über die Gesamtlaufzeit auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag summiert.

Ziel des Projekts ist die Schaffung einer skalierbaren und sicheren digitalen Basis für das wachsende Netzwerk an Pflegeeinrichtungen der DSG. Die Modernisierung beinhaltet die Überprüfung und Aktualisierung bestehender Infrastruktur, eine flächendeckende WLAN-Erweiterung sowie die Installation eines neuen Hotspot-Gateways. Mit einem einheitlichen SLA-Modell stellt swissnet den reibungslosen Betrieb und eine verlässliche Servicequalität für alle Einrichtungen sicher.

„Die Digitalisierung von Pflegeeinrichtungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir mit unseren Lösungen aktiv mitgestalten“, sagt Jonathan Sauppe, CEO der swissnet Group. „Mit der DSG gewinnen wir ein weiteres führendes Unternehmen im Healthcare-Segment als Kunden und bauen unsere Position in einem der wichtigsten Zukunftsmärkte konsequent aus. Projekte wie dieses sind ein weiterer Baustein für unser nachhaltiges Unternehmenswachstum.“

Bereits zahlreiche namhafte Unternehmen, darunter führende Pflegeheimbetreiber, vertrauen auf die Expertise der swissnet Group bei der Umsetzung komplexer Infrastrukturprojekte. Damit etabliert sich swissnet zunehmend als einer der bevorzugten Partner für digitale Transformation im Healthcare-Sektor.

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

