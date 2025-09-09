Werbung ausblenden

Iran: Neue Vereinbarung mit internationalen Atominspektoren

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KAIRO (dpa-AFX) - Der Iran meldet einen wichtigen Schritt im Streit mit den UN-Atomwächtern. Man habe sich mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die "Modalitäten des Umgangs in der neuen Situation" nach dem Krieg verständigt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, dem staatlichen iranischen Rundfunk./arb/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Chinas Exportwachstum verliert an Tempogestern, 06:32 Uhr · dpa-AFX
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden