Iran: Neue Vereinbarung mit internationalen Atominspektoren
dpa-AFX · Uhr
KAIRO (dpa-AFX) - Der Iran meldet einen wichtigen Schritt im Streit mit den UN-Atomwächtern. Man habe sich mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die "Modalitäten des Umgangs in der neuen Situation" nach dem Krieg verständigt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, dem staatlichen iranischen Rundfunk./arb/DP/nas
