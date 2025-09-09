IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt stellt Update zur Erschließung des Projekts Sleeping Giant bereit

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt stellt Update zur Erschließung des Projekts Sleeping Giant bereit

Rouyn-Noranda, Kanada, 9. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, über den aktuellen Stand der Anlaufaktivitäten auf dem Projekt Sleeping Giant in Eeyou Istchee (Québec) zu informieren.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: Wir machen gute Fortschritte auf dem Projekt und verfügen nun über einen vollständig ausgestatteten Mühlenkreislauf. Wir bemühen uns jetzt um die Erhöhung des Goldbestands im Mühlenkreislauf. In der nächsten Phase der Projekterschließung werden wir bei den aktuell hohen Goldpreisen erste Goldbarren an den Markt liefern. In den kommenden Monaten soll der Betrieb der Mühlenanlage auf 40 Stunden pro Woche bei einer Leistung von 30 Tonnen pro Stunde ausgebaut werden. Sobald wir dieses Niveau erreicht haben, werden wir die Betriebszeit auf 80 Stunden pro Woche bei gleicher Leistung von 30 Tonnen pro Stunde erhöhen. Wir haben vergangene Woche mit der Inbetriebnahme unseres Wohncamps einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir werden in Zukunft weitere qualifizierte Mitarbeiter für unser Team gewinnen können, um schließlich das Ziel einer Produktion von 30.000 Unzen pro Jahr zu erreichen.

Aktivitäten im August

- Inbetriebnahme des Brech- und Mahlkreislaufs in der Mühlenanlage;

- Befüllung aller erforderlichen Behälter im Laugungskreislauf in der Mühlenanlage;

- Abschluss des Baus des 50-Zimmer-Camps und Einrichtung der Küche;

- Erstmalige Nutzung der Abraumanlage zur Lagerung der Rückstände aus der Mühlenanlage;

- Einstellung von Bergleuten für den Zwei-Schichten-Betrieb der Mine an 7 Tagen pro Woche.

Ausblick auf September

- Intensivierung der untertägigen Erschließungsarbeiten, um in den kommenden Monaten den ersten Meilenstein von 5.000 Tonnen Erz pro Monat zu erreichen. Das nächste Ziel ist dann das Erreichen einer Dauerleistung von 10.000 Tonnen pro Monat, wie in der PEA aus dem Jahr 2023 angegeben.

- Produktion der ersten Goldbarren.

- Beantragung der Baugenehmigung zur Erweiterung der Bettenkapazität von 50 auf 100 Zimmer im Camp.

- Inbetriebnahme eines dritten untertägigen Diamantbohrgeräts (derzeit sind zwei in Betrieb).

Das Unternehmen wird am Mining Forum Americas 2025 teilnehmen, das vom 14. bis 17. September 2025 im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs (USA) stattfinden wird, um die Bergbau-Investmentgemeinschaft über seine Erfolge zu informieren.

Änderung des Ausübungspreises der am 28. August 2025 gewährten Aktienoptionen

Abcourt teilt mit, dass das Board of Directors des Unternehmens den Ausübungspreis von 21.600.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien, die das Unternehmen, wie in der Pressemeldung vom 28. August 2025 berichtet wurde, seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern gewährt hatte, geändert hat. Der neue Ausübungspreis beträgt nun 0,08 $ statt 0,07 $.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, DW456

E-Mail : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, projiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen - einschließlich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Verwendung des Erlöses aus der Finanzierungsfazilität - basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen noch zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80964

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80964&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00288E3005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.