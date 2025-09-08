Gold-Rallye und (k)ein Ende in Sicht? | Silber | Platin | Börse Stuttgart | BNP Paribas

📈 Mit EUWAX Gold von der Kursentwicklung partizipieren: https://www.euwax-gold.de/



Die Edelmetallmärkte stehen im Fokus: Gold erlebt eine anhaltende Rallye, Silber zeigt seine enge Korrelation zum Goldpreis und Platin überrascht mit einer starken Entwicklung aufgrund von Angebotsengpässen. Unsere Experten beleuchten die Rolle der Federal Reserve (Fed), mögliche Zinssenkungen und die Auswirkungen der Dollar-Schwäche auf die Märkte. Sie verraten zudem, ob die Derivate-Anleger auch so optimistisch sind und auf eine Fortsetzung der Kursparty setzten bzw. mit welchen Wertpapieren Anleger partizipieren können.



Timestamps:

00:00 ► Gold - wie lange hält die Kursparty an?

04:45 ► Silber und seine Rolle im Markt

08:23 ► Platin: Unerwartete Rally und Marktentwicklungen

10:09 ► Anlegerstrategien und Marktfokus

12:56 ► Währungsdynamik und ihre Auswirkungen

14:10 ► Marktentwicklungen in Europa und den USA



