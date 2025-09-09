Israel greift Hamas-Führung in Katar an

- von Andrew Mills und Jana Choukeir

Doha (Reuters) - Israel hat am Dienstag mit einem Angriff auf die Führung der radikal-islamischen Hamas in Katar seine Militäraktionen im Nahen Osten ausgeweitet.

Der Angriff sei eine rein israelische Operation gewesen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Plattform X mit. Israel habe sie initiiert, ausgeführt und übernehme die volle Verantwortung. US-Präsident Donald Trump habe grünes Licht für den Angriff gegeben, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12 unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter.

Zwei Hamas-Vertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Mitglieder des Verhandlungsteams für eine Waffenruhe im Gazastreifen hätten den Anschlag überlebt. Israelischen Regierungsvertretern zufolge galt der Angriff führenden Hamas-Mitgliedern, darunter Chalil al-Hajja, dem im Exil lebenden Gaza-Chef und Top-Unterhändler der Gruppe. Katar, das neben Ägypten in den Gesprächen über eine Waffenruhe vermittelt, verurteilte den Angriff als "feige" und als eklatante Verletzung des Völkerrechts. Der Vorfall werde jetzt auf höchster Ebene untersucht. Reuters-Reporter berichteten von mehreren Explosionen in der katarischen Hauptstadt Doha. Aus einer Tankstelle stiegen schwarze Rauchwolken auf. Direkt daneben befindet sich ein kleines Wohnviertel, das seit Beginn des Gaza-Konflikts rund um die Uhr von der Wache des Emirs von Katar bewacht wird.

Der Anschlag dürfte die Bemühungen um eine Waffenruhe zur Beendigung des fast zweijährigen Krieges im Gazastreifen empfindlich treffen. Seit Beginn des Krieges mit dem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas im Oktober 2023 hat Israel bereits mehrere hochrangige Hamas-Führer getötet. Zudem weitete Israel seine Luftangriffe und andere Militäraktionen auf den Libanon, Syrien, den Iran und den Jemen aus. Dort nahm es die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz und die ebenfalls mit dem Iran verbündete Huthi-Gruppe ins Visier.

