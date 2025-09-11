Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Israel/Katar

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Israel/Katar:

"Zum einen versuchte sich Katar als Verbündeter der Amerikaner und des Westens zu positionieren. Zum anderen ist Katar nach wie vor der großzügigste Sponsor islamistischer Organisationen und Terroristen. Katarisches Geld machte die Hamas-Herrschaft in Gaza erst möglich und erlaubte die massive Aufrüstung der Terror-Truppe gegen Israel. Doha selbst wurde zum "Club Med" für Terroristen in Nadelstreifen.

Nun ist Katar zwischen zwei Feuer geraten: Vor wenigen Monaten griff der Iran mit Raketen an - weil die Amerikaner dort sitzen. Am Dienstag nahm Israel Doha unter Feuer - weil die Al-Thanis Massenmördern Unterschlupf gewähren. Der gerissene Clan wird lernen müssen, dass auch noch so viel Geld keine redliche Politik ersetzen kann."/yyzz/DP/men