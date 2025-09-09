Werbung ausblenden

Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

09.09.2025 / 10:55 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

HIT Feedback: Strategische Projekte und Kreislaufwirtschaft im Fokus

Auf den Hamburger Investorentagen hat Masterflex in Person von CFO Mark
Becks zentrale Zukunftsthemen adressiert und seine strategische Ausrichtung
bekräftigt. Neben dem Kapazitätsausbau in der Luftfahrt sowie der
Erschließung neuer Wachstumsmöglichkeiten durch Großaufträge und
M&A-Aktivitäten standen auch die Produktentwicklungen im Rahmen der
Hero@Zero-Strategie im Mittelpunkt.

Kreislaufwirtschaft als Wachstumshebel: Masterflex positioniert sich
zunehmend als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Kunststoffnutzung. Im Rahmen
der Präsentation stellte CFO Mark Becks u.a. biologisch abbaubare
Schlauchlösungen vor, die im Zuge verschärfter Regulierungen und steigender
Umweltstandards in den kommenden Jahren erhebliches Nachfragepotenzial
bergen dürften. Ergänzt wird dieser Ansatz durch das digitale
Schlauch-Ökosystem AMPIUS, das langfristig die Basis für neue
Geschäftsmodelle in der Kreislaufwirtschaft bilden soll. Damit soll
langfristig ein geschlossener Materialkreislauf geschaffen werden, indem die
Kunststoffe entweder vollständig recycelbar oder biologisch abbaubar sind.

Strategische Projekte zur Wachstumsbeschleunigung: Parallel dazu treibt das
Unternehmen den Ausbau seiner Kapazitäten und Kundenbasis voran. Mit dem
geplanten Werk in Casablanca (Marokko) schafft Masterflex die Grundlage für
eine Verdopplung des Luftfahrtumsatzes bis 2030. Der Produktionsstart ist
für 2026 vorgesehen, das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 3 Mio.
EUR. Neben den günstigeren Personalkosten dürfte Masterflex in Marokko vor
allem von der direkten Nachbarschaft zum Kunden Airbus profitieren, der rund
2.000 Mitarbeiter vor Ort beschäftigt und erst auf der Paris Air Show im
Juni verkündet hat, die Präsenz weiter auszubauen.

Zudem wurde jüngst der größte Engineering- und Rahmenvertrag der
Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Das neue Kundenprojekt umfasst
zunächst ein Umsatzvolumen von rund 5 Mio. EUR p.a. mit Ramp-up ab 2027.
Wenngleich die Details aufgrund von Kundenvereinbarungen nicht bekannt sind,
dürfte der Auftrag die Material- und Prozesskompetenz des
Spezialschlauchherstellers in ähnlichen Anwendungsbereichen stärken. Darüber
hinaus bleibt M&A ein strategischer Eckpfeiler. Besonderer Fokus liegt
hierbei auf Akquisitionen in Europa und Nordamerika im 'Life"- Bereich, um
die Marktposition in margenstarken Segmenten weiter auszubauen.

Fazit: Die Präsentation auf den HIT verdeutlichte, dass Masterflex die
Wachstumsstory konsequent fortschreibt. Nachhaltige Produktinnovationen,
gezielte Investitionen in Kapazitäten sowie der Abschluss eines Großauftrags
stärken die operative Basis und eröffnen neue Potenziale. Zusammen mit der
M&A-Pipeline sollte dies die mittelfristigen Ziele untermauern. Angesichts
der weiterhin moderaten Bewertung mit einem EV/EBIT von 8,3 für das kommende
Geschäftsjahr bleibt die Aktie aus unserer Sicht weiterhin attraktiv. Daher
bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.


Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2194886 09.09.2025 CET/CEST

Masterflex

