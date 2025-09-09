Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 09.09.2025 / 10:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.09.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach HIT Feedback: Strategische Projekte und Kreislaufwirtschaft im Fokus Auf den Hamburger Investorentagen hat Masterflex in Person von CFO Mark Becks zentrale Zukunftsthemen adressiert und seine strategische Ausrichtung bekräftigt. Neben dem Kapazitätsausbau in der Luftfahrt sowie der Erschließung neuer Wachstumsmöglichkeiten durch Großaufträge und M&A-Aktivitäten standen auch die Produktentwicklungen im Rahmen der Hero@Zero-Strategie im Mittelpunkt. Kreislaufwirtschaft als Wachstumshebel: Masterflex positioniert sich zunehmend als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Kunststoffnutzung. Im Rahmen der Präsentation stellte CFO Mark Becks u.a. biologisch abbaubare Schlauchlösungen vor, die im Zuge verschärfter Regulierungen und steigender Umweltstandards in den kommenden Jahren erhebliches Nachfragepotenzial bergen dürften. Ergänzt wird dieser Ansatz durch das digitale Schlauch-Ökosystem AMPIUS, das langfristig die Basis für neue Geschäftsmodelle in der Kreislaufwirtschaft bilden soll. Damit soll langfristig ein geschlossener Materialkreislauf geschaffen werden, indem die Kunststoffe entweder vollständig recycelbar oder biologisch abbaubar sind. Strategische Projekte zur Wachstumsbeschleunigung: Parallel dazu treibt das Unternehmen den Ausbau seiner Kapazitäten und Kundenbasis voran. Mit dem geplanten Werk in Casablanca (Marokko) schafft Masterflex die Grundlage für eine Verdopplung des Luftfahrtumsatzes bis 2030. Der Produktionsstart ist für 2026 vorgesehen, das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 3 Mio. EUR. Neben den günstigeren Personalkosten dürfte Masterflex in Marokko vor allem von der direkten Nachbarschaft zum Kunden Airbus profitieren, der rund 2.000 Mitarbeiter vor Ort beschäftigt und erst auf der Paris Air Show im Juni verkündet hat, die Präsenz weiter auszubauen. Zudem wurde jüngst der größte Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Das neue Kundenprojekt umfasst zunächst ein Umsatzvolumen von rund 5 Mio. EUR p.a. mit Ramp-up ab 2027. Wenngleich die Details aufgrund von Kundenvereinbarungen nicht bekannt sind, dürfte der Auftrag die Material- und Prozesskompetenz des Spezialschlauchherstellers in ähnlichen Anwendungsbereichen stärken. Darüber hinaus bleibt M&A ein strategischer Eckpfeiler. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Akquisitionen in Europa und Nordamerika im 'Life"- Bereich, um die Marktposition in margenstarken Segmenten weiter auszubauen. Fazit: Die Präsentation auf den HIT verdeutlichte, dass Masterflex die Wachstumsstory konsequent fortschreibt. Nachhaltige Produktinnovationen, gezielte Investitionen in Kapazitäten sowie der Abschluss eines Großauftrags stärken die operative Basis und eröffnen neue Potenziale. Zusammen mit der M&A-Pipeline sollte dies die mittelfristigen Ziele untermauern. Angesichts der weiterhin moderaten Bewertung mit einem EV/EBIT von 8,3 für das kommende Geschäftsjahr bleibt die Aktie aus unserer Sicht weiterhin attraktiv. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR. 