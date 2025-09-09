Werbung ausblenden

Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG

09.09.2025 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Sto SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0007274136

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  145,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback CMD: Rückkehr auf den Wachstumspfad erwartet

Wir haben in der vergangenen Woche am Capital Markets Day von Sto in Kriftel
bei Frankfurt teilgenommen, bei dem die aktuelle Lage sowie
Produktinnovationen und strategische Initiativen des Unternehmens im Fokus
standen.

Verregneter Start ins Q3: Bereits bei Vorlage des H1-Berichts (vgl. Comment
vom 01. September) hatte das Management von Sto mitgeteilt, dass die
Umsatzentwicklung im Juli 'jeweils im unteren einstelligen Prozentbereich
unter dem Vorjahreswert und unter den Erwartungen' lag. Zwar rangierte die
Durchschnittstemperatur in Deutschland zu Beginn des zweiten Halbjahrs
leicht unter dem Vorjahreswert, doch belastete vor allem der zunächst
ungewöhnlich nasse Sommer die Nachfrage nach Sto-Produkten im Bereich
Fassade, der mit Fassadensystemen (ca. 47%) und -beschichtungen (ca. 24%)
für den Großteil des Konzernumsatzes steht.

Energetische Sanierung läuft schleppend, Infrastrukturfonds eröffnet neue
Chancen: Hauptursächlich für das trotz der Klimaziele ausbleibende Wachstum
ist jedoch die nach wie vor vorherrschende Unsicherheit im Wohnbausektor. So
verharrte in H1/25 in Deutschland die Zahl der Baugenehmigungen im für Sto
wichtigsten Bereich der Mehrfamilienhäuser auf einem sehr niedrigen Niveau
(+0,1% yoy). Die genehmigten Wohnbau-Sanierungen gingen sogar leicht um 3,4%
yoy zurück. Zum Erreichen der mit dem European Green Deal gesteckten Ziele
wäre hingegen eine fast dreimal so hohe Sanierungsquote von 1,9% (aktuell:
0,67%) notwendig. Allerdings hat sich laut Vorstand die Förderlandschaft in
bedeutenden Märkten wie Italien oder Frankreich aufgrund der angespannten
Haushaltslage zuletzt deutlich verschlechtert. Für Deutschland wird im
Herbst 2025 mit der Verabschiedung der Förderprogramme für das kommende Jahr
gerechnet. Über die energetische Fassadendämmung hinaus erwachsen Sto u.E.
aber auch Chancen aus dem 500-Mrd.-Euro-Infrastrukturfonds in Deutschland,
schließlich umfasst das Produktportfolio mit u.a. Produkten für die
Betoninstandsetzung und den Betonschutz sowie speziellen Bodenbeschichtungen
für z.B. Parkhausflächen und elektrisch ableitfähige Böden auch Lösungen für
den Infrastruktur- und Industriebau (Brücken, Tunnel, Datencenter, etc.).
Diese Produktkategorien machten zuletzt weniger als 15% der Erlöse aus. Wir
sind daher weiterhin überzeugt, dass das Unternehmen nach drei Jahren mit
rückläufiger Topline ab 2026 auf den Wachtsumspfad zurückfindet.

CAPEX ziehen an, M&A weiterhin im Fokus: Die Formulierung eines neuen
Mittelfristziels traut sich der Vorstand angesichts des noch immer
schwierigen Marktumfelds aktuell zwar nicht zu, doch wurden die
Investitionen in H1/25 bereits erhöht (+41% yoy auf rund 22 Mio. EUR). Zu
den wesentlichen CAPEX-Treibern zählte der Kauf eines Gebäudes in Metzingen
(BW) für das lokale VerkaufsCenter sowie die Fortführung der Investitionen
in neue Produktionsanlagen in Australien und Mexiko, die noch 2025 in
Betrieb gehen sollen. Außerdem werden im Zuge des Programms Retrofit
fortlaufend Modernisierungs- bzw. Erneuerungsinvestitionen vorgenommen. So
konnten wir bei einem Werksrundgang in Kriftel u.a. eine neue Abfüllanlage
für Klebe- und Armierungsmörtel begutachten. Gruppenintern steht nach dem
bis nächstes Jahr erwarteten Abschluss der Designphase zudem die
Implementierung des ERP-Systems SAP S/4HANA an. Nicht zuletzt strebt der
Vorstand auf Basis der hohen Cash-Reserven weiterhin M&AMaßnahmen an, sodass
Aktienrückkäufe nach wie vor nicht auf der Agenda stehen.

Fazit: Wenngleich Sto nach jetzigem Stand in Q3 noch keine Trendwende zeigen
dürfte, sehen wir das Unternehmen strukturell gut positioniert, um sowohl an
einer Erholung des Wohn- als auch Infrastrukturbaus spürbar zu
partizipieren. Wir bestätigen unser Rating und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7a3546ad22650dc4a05a199fdc0dc78b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2194976 09.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sto SE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden