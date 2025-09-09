Werbung ausblenden

Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG

09.09.2025 / 10:45 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE

     Unternehmen:               Uzin Utz SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  86,00 EUR (zuvor: 74,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

HIT-Feedack: Neue Wachstumsphase voraus

Uzin Utz' Vorstand Christian Richter hat das Unternehmen jüngst bei den 14.
Hamburger Investorentagen präsentiert. Auf Basis der Eindrücke des HIT heben
wir vor allem unsere mittel- und langfristigen Wachstumsprognosen an.

PASSION 2025-Ziele weitgehend erfüllt: Im Hinblick auf die mit diesem
Geschäftsjahr endende bisherige Mittelfriststrategie PASSION 2025 zeigte
sich der Vorstand mit dem Erreichten zufrieden. Diese sah klar definierte
Zielsetzungen in folgenden vier Bereichen vor: Products & Services (5%
zusätzlicher Umsatz durch neue Produkte), People (90%
Weiterempfehlungsrate), Planet (25% Reduktion klimaschädlicher Scope 1- und
Scope 2-Emissionen vs. 2019) und Profit (>550 Mio. EUR Umsatz; >8%
EBIT-Marge). Bei der diesjährigen Mitarbeiterumfrage gaben immerhin 88% der
Beschäftigten an, dass sie Uzin Utz als Arbeitgeber weiterempfehlen würden
(Vj.: 85%). Somit wird lediglich das Umsatzziel von >550 Mio. EUR in diesem
Jahr noch deutlich nicht erreicht werden, was der seit 2022 veränderten
Marktlage geschuldet ist. Nichtsdestotrotz konnte Uzin Utz in H1/25 auf den
Wachstumspfad zurückkehren und den Umsatz, wie der CFO betonte, fast
ausschließlich volumengetrieben um rund 4% yoy steigern. Auch sollte mit
Blick auf die operative Marge die PASSION-Zielsetzung von >8% (H1: 8,1%)
erfüllt werden.

Infrastrukturprogramm als Wachstums-Katalysator: Dass das Unternehmen trotz
der Krise im Bausektor und eines hohen Umsatz-Exposures in Deutschland
(2024: ca. 35%) über die Krisenjahre hinweg eine letztlich positive
Topline-Entwicklung aufweisen kann (CAGR 2021-2025e: 3,3%), führen wir
insbesondere auf einen vorteilhaften Kundenmix zurück. So kommen die
vielfältigen Boden- und Systemprodukte von Uzin Utz laut Vorstand mit ca.
75% Umsatzanteil vornehmlich in den Sektoren Commercial und Public sowie der
Renovierung zum Einsatz, während der Residential-Neubau mit lediglich rund
25% eine untergeordnete Rolle spielt. Damit sollte das Unternehmen ab 2026
neben einem generellen Aufschwung in der europäischen Baubranche auch vom
500-Mrd.- Euro-Infrastrukturfonds in Deutschland und der Sanierung
öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser, Bundeswehr-Kasernen
etc.) profitieren. Nicht zuletzt dürfte auch der Neubau von Wohngebäuden im
kommenden Jahr eine spürbare Erholung erfahren, sodass der Vorstand trotz
der Zollkonflikte optimistisch auf das Makro-Umfeld blickte. Die US-Zölle
seien trotz der starken US-Produktion von Uzin Utz (85% des USUmsatzes wird
lokal gefertigt) jedoch der Grund gewesen, weshalb das Management die
diesjährige Guidance mit den H1-Zahlen nicht anhob.

[Grafik]

Neue Mittelfriststrategie angekündigt: Als Fokus der neuen Strategie 2030
benannte der Vorstand klar das Thema Wachstum, das über drei Dimensionen
adressiert werden soll: (1) Stärkung der globalen Präsenz sowohl in neuen
Märkten, in denen vermehrt Premium-Lösungen gefragt sind (z.B. Arabische
Halbinsel, Indien, weitere aufstrebende asiatische Länder), als auch durch
die Verbreiterung des Footprints in bestehenden Wachstumsmärkten (Ausbau des
US-Geschäfts zum Vollsortimenter), (2) Innovationen durch Robotiklösungen
für das Handwerk sowie (3) neue Applikationsfelder abseits des Bodens. Die
neue Mittelfriststrategie soll im Januar 2026 vorgestellt und von einem
Capital Markets Day bzw. Investoren-Call flankiert werden.

Bei allen strategischen Stoßrichtungen zieht der Vorstand explizit auch
anorganisches Wachstum in Betracht, sodass die Long List potentieller
Targets mit >50 Unternehmen (Short List: 15) sehr umfangreich ausfällt. Zur
Finanzierung kämen sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalmaßnahmen in Frage.
Wir nehmen modellseitig nach wie vor keine M&A-Maßnahmen vorweg, heben
unsere Wachstumsprognosen für 2026 ff. auf Basis der überzeugenden
Potenziale jedoch moderat an (CAGR 2025-2031e: 5,3%; zuvor: 4,3%). Darüber
hinaus haben wir die bislang sehr konservative Margenerwartung im Terminal
Value um 50 BP auf 8,0% erhöht.

Fazit: Unabhängig von Zukäufen steht Uzin Utz u.E. eine neue Wachstumsphase
bevor, was mit der Anschlussstrategie für PASSION 2025 zum Ausdruck kommen
sollte. Sofern die Auswirkungen der Zölle kurzfristig überschaubar bleiben,
dürfte im Herbst zudem die diesjährige Guidance angehoben werden. Dass die
verstärkte Kapitalmarktarbeit des Vorstands inzwischen Früchte trägt und
Uzin Utz beim HIT zu den gefragtesten Unternehmen für Investorengespräche
zählte, rundet die weiterhin sehr attraktive Equity Story ab. Wir bestätigen
unser Anlagevotum 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 86,00 EUR (zuvor:
74,00 EUR).



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=18f4f3d98e2dd752c1f28cafc5771cef

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2194862 09.09.2025 CET/CEST

