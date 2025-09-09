Ukraine: Mehr als 20 Zivilisten bei russischem Angriff in Donezk getötet

Kiew (Reuters) - Bei einem russischen Luftangriff in der Ostukraine sind am Dienstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als 20 Zivilisten getötet worden.

Der Angriff auf das Dorf Jarowa in der Region Donezk habe sich direkt gegen Menschen gerichtet, die vor einer Behörde auf die Auszahlung ihrer Renten gewartet hätten, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Einfache Zivilisten. Genau in dem Moment, als die Renten ausgezahlt wurden." Nach Angaben des Gouverneurs von Donezk, Wadym Filaschkin, wurden weitere 21 Menschen bei dem Angriff verletzt.

Die Welt dürfe nicht schweigen, mahnte Selenskyj. Eine Reaktion der USA, Europas und der G20 sei erforderlich, fügte er mit Blick auf die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer hinzu, zu der etwa auch China, Indien, Brasilien und Südafrika gehören. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez sagte, der Angriff mit einer gelenkten Bombe sei "eine weitere Bestätigung des systematischen Terrors gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine".

Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau zu dem Angriff lag zunächst nicht vor. Russland bestreitet, Zivilisten gezielt anzugreifen. Seit Beginn der Invasion im Februar 2022 sind jedoch Zehntausende von Zivilisten in der Ukraine getötet worden. Die russischen Streitkräfte setzen ihre Offensive in weiten Teilen der östlichen Region Donezk fort, während die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges weitgehend ins Stocken geraten sind.

