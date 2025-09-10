Aktien Europa: Leichte Zuversicht vor US-Preisdaten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung zur Eindämmung des Beschäftigungsrückgangs in den Vereinigten Staaten stützten die Börsen, hieß es. Weitere Aufschlüsse darüber könnte die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten geben. Am Mittwochnachmittag werden die Erzeugerpreise und am Donnerstag die Verbraucherpreise bekanntgegeben. Sie könnten mitentscheiden, wie aggressiv die US-Notenbank Fed nächste Woche die Zinsen senken wird.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,3 Prozent höher bei 5.384 Punkten. Außerhalb des Euro-Raums zeigte sich der Schweizer SMI kaum verändert bei 12.285 Zählern. Der britische FTSE 100 legte um 0,2 Prozent auf 9.263 Punkte zu.

Die Herbst-/Winter-Kollektionen der Zara-Konzernmutter Inditex kommen bei den Kunden offenbar gut an. Die Online-Umsätze und die Erlöse in den Ladengeschäften stiegen in den Wochen seit Anfang August im Vorjahresvergleich wechselkursbereinigt um 9 Prozent. Der Modekonzern habe vor dem Hintergrund gesunkener Erwartungen positiv überrascht, schrieb JPMorgan-Analystin Georgina Johanan. Der Start in die Herbst- und Wintersaison sehe gut aus, kommentierte RBC-Experte Richard Chamberlain. Die Inditex-Aktien stiegen an der Spitze des EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit Mitte Juni um zuletzt 6,4 Prozent.

Die Papiere von Novo Nordisk kletterten als bester Wert im Stoxx 50 um 2,7 Prozent nach oben, obwohl der Pharmakonzern seine Jahresziele reduziert hatte. Zudem kündigten die Dänen einen umfangreichen Stellenabbau an. Allerdings hatten sie in knapp zwei Wochen mehr als zehn Prozent verloren. Für Analystin Yihan Li von Barclays ist es nach den jüngsten Signalen keine wirkliche Überraschung, dass der neue Novo-Chef Mike Doustdar einen massiven Umbau einläutet und dafür entsprechende Kosten anfallen. Beruhigend sei, dass der Abnehm-Mittel-Pionier seine Umsatzziele bestätigt hat.

Für die Titel von AB Foods ging es hingegen um 10,5 Prozent abwärts. Die Muttergesellschaft von Primark gab einen enttäuschenden Ausblick auf die operative Entwicklung der Billigmodekette und auch auf das Zuckergeschäft ab./edh/jha/