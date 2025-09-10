Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Aurubis auf 'Add' - Ziel hoch auf 110 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aurubis
Baader Bank

Das könnte dich auch interessieren

WDH/Aktien Wien Schluss: ATX gut behauptetgestern, 18:28 Uhr · dpa-AFX
Vor Abstimmung in Paris
Aktien von Banken legen zu08. Sept. · dpa-AFX
Aktien von Banken legen zu
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden