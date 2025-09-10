Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Oracle auf 270 Dollar - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Oracle
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York
US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaum04. Sept. · dpa-AFX
US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaum
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden