Bericht: Türkischer Geheimdienst warnte Hamas vor Angriff

ANKARA (dpa-AFX) - Der türkische Geheimdienst MIT hat die islamistische Terrororganisation Hamas einem Medienbericht zufolge vor dem israelischen Angriff in Katar gewarnt. Hamas-Vertreter sagten der regierungsnahen Zeitung "Türkiye", der MIT habe das Verhandlungsteam vor dem Angriff informiert und die Sicherheitsprotokolle seien verschärft worden. Ein Spezialteam habe den Flugverlauf der israelischen Flieger überwacht. Die Informationen an die Hamas-Vertreter hätten ein "Massaker" verhindert, so die Zeitung.

Israels Armee hatte am Dienstag die Hamas-Führungsspitze in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Die Hamas bezeichnete den Angriff als "gescheitert". Kein Mitglied ihres Verhandlungsteams sei dabei getötet worden, hieß es in einer Mitteilung der Palästinenserorganisation. Bei dem Angriff seien aber sechs Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien der Sohn des höchstrangigen Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter.

Ankara unterhält gute Verbindungen zur Hamas. Hamas-Funktionäre sollen sich auch in der Türkei aufhalten./jam/DP/men