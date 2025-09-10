HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

HBM-Portfoliounternehmen Swixx BioPharma und Lundbeck unterzeichnen multiregionale Partnerschaft im Bereich ZNS



HBM Healthcare Investments, ein führender Investor in globale Gesundheitsunternehmen, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Swixx BioPharma und seine verbundenen Unternehmen (Swixx) eine transformative, multiregionale Vertriebs- und Dienstleistungsvereinbarung mit H. Lundbeck A/S unterzeichnet haben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Swixx das gesamte Portfolio von Lundbeck für Therapien des zentralen Nervensystems (ZNS) in ausgewählten Märkten in drei Schlüsselregionen vertreiben und vermarkten. Dazu zählen Südosteuropa (einschliesslich Israel und Russland), die Türkei und Lateinamerika. Diese multiregionale Partnerschaft umfasst neuartige und ausgereifte Therapien für psychiatrische und neurologische Erkrankungen und festigt die Position von Swixx als wichtiger Akteur im Bereich der ZNS-Therapeutika. Sie unterstreicht auch den wachsenden Trend in der Branche, kommerzielle Aktivitäten in Schwellenländern auszulagern.

Die Partnerschaft ist ein Beispiel für die Fähigkeit von Swixx, durch lokale Expertise, operative Exzellenz und strategische Weitsicht Mehrwert zu schaffen – ein Ansatz, der mit dem Engagement von HBM Healthcare Investments zur Unterstützung herausragender Unternehmer und innovativer Unternehmen im Einklang steht.

Die privat gehaltene Swixx ist die grösste Beteiligung im HBM-Portfolio. HBM Healthcare Investments ist seit 2017 mit einem Besitzanteil von 25,1 Prozent ein bedeutender Aktionär des Unternehmens.

Über Swixx Group

Die Swixx Group ist eine der grössten Kommerzialisierungsplattformen, die das Portfolio von Pharmaunternehmen in den Märkten vertritt, in die diese nicht eintreten oder aus denen sie sich zurückziehen möchten. Die Unternehmen und Tochtergesellschaften der Swixx Group sind in mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa, Griechenland, Eurasien und mehreren GUS-Staaten, im Nahen Osten und in Lateinamerika tätig. Mit einer Präsenz in 46 Ländern, mehr als 1.700 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist die Gruppe eine der am schnellsten wachsenden unabhängigen Vermarktungsplattformen für Biopharma weltweit. Swixx hat herausragende Talente aus den Bereichen seltene Krankheiten, Onkologie-Hämatologie, Spezialmedizin, Impfstoffe und Selbstmedikation unter einem Dach versammelt. Weitere Informationen über Swixx finden Sie unter: www.swixxbiopharma.com.

Über Lundbeck

Lundbeck ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ausschliesslich der Gesundheit des Gehirns widmet. Mit über 70 Jahren Erfahrung in den Neurowissenschaften entwickelt das Unternehmen transformative Therapien für neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Lundbeck konzentrieren sich auf komplexe Erkrankungen des Gehirns und decken auf der Grundlage seiner starken Position in der Psychiatrie und Neurologie auch die Bereiche Neuro-Spezialgebiete und seltene neurologische Erkrankungen ab. Lundbeck hat seinen Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Die Produkte des Unternehmens sind in über 80 Märkten erhältlich.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

