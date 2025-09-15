

EQS-Media / 15.09.2025 / 07:30 CET/CEST



Trade Republic expandiert von Brokerage zu Wealth Management – Investiere bereits ab 1 Euro in Private Markets. Beginn der strategischen Partnerschaft mit Apollo und EQT.

Mit über 10 Millionen Kunden sowie einem verwalteten Vermögen von 150 Milliarden Euro erweitert Trade Republic sein Angebot und entwickelt sich vom Broker zum Wealth Manager. Bis Ende des Jahres führt das Unternehmen drei neue, unabhängige Anlageklassen ein.

Den Start macht Private Markets: Kunden von Trade Republic können jetzt gemeinsam mit Apollo und EQT in eine Anlageklasse investieren, die seit Jahrzehnten im Durchschnitt bessere Renditen erzielt als der Kapitalmarkt.

Über die neu entwickelte Infrastruktur können Kunden von Trade Republic bereits ab 1 Euro in Bruchteile investieren und haben die Möglichkeit, ihre Anteile monatlich über den internen Handelsplatz zu verkaufen. Zum Vergleich: Üblicherweise liegt die Mindestanlage für diese Fonds bei 10.000 Euro, der Verkauf ist sonst nur vierteljährlich möglich.

Zum Start erhalten Kunden von Trade Republic einen Bonus von 1 % auf jedes Private Markets Investment, das innerhalb der ersten 30 Tage getätigt wird - ohne Limit.

Berlin, Sept 15, 2025 – Trade Republic, Europas größte Sparplattform, wächst weiter und erreicht 10 Millionen Kunden in 18 europäischen Märkten mit mehr als 150 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Mit den strategischen Partnerschaften mit Apollo und EQT erweitert Trade Republic sein Angebot um den Zugang zu Private Markets. In den kommenden Monaten folgen zwei weitere Anlageklassen, die im Abstand von jeweils 30 Tagen eingeführt werden.

„Langfristiger Vermögensaufbau ist mehr als nur ein ETF-Sparplan. Es geht um die Kombination verschiedener Anlageklassen. Jetzt entwickeln wir Trade Republic vom Brokerage zum Wealth Manager weiter“, sagt Christian Hecker”, Co-Founder von Trade Republic. „Jeder in Europa soll die Möglichkeit haben, so zu investieren, wie es die sehr Vermögenden tun — einfach, sicher und zu geringstmöglichen Kosten. Nach unserer Expansion ins Bankgeschäft mit Girokonten und Karten ist dies der bedeutendste Meilenstein seit unserer Gründung. Mit Apollo und EQT haben wir zwei der renommiertesten Private Market Manager als strategische Partner für unsere Kunden gewonnen.“

Das neue Angebot gibt Kunden von Trade Republic erstmals die Möglichkeit, in nicht-börsennotierte Unternehmen zu investieren, die derzeit 88 % der globalen Wirtschaft ausmachen. Dies ermöglicht Privatanlegern, an der Wertentwicklung dieser Unternehmen teilzuhaben und ihre Portfolios weiter zu diversifizieren. Diese Anlageklasse hat über Jahrzehnte hinweg im Durchschnitt höhere Renditen erzielt als die der Kapitalmärkte.

„Heute sind die Portfolios der meisten Privatanleger auf ETFs und Aktien von börsennotierten Unternehmen beschränkt – obwohl Unternehmen am Kapitalmarkt nur einen Bruchteil der gesamten investierbaren Wirtschaft ausmachen. Durch unsere Partnerschaft mit Trade Republic ermöglichen wir den Zugang zu einem globalen und diversifizierten Private-Markets-Portfolio mit den bewährten Strategien von EQT – eine Möglichkeit, die bislang ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten war“, sagt Peter Beske Nielsen, Global Head of Private Wealth & Evergreen Solutions bei EQT.

In einer professionellen Vermögensverwaltung machen Aktien und ETFs typischerweise nur etwa 60% des Portfolios aus. Investitionen in Private Markets können Anlegern helfen, eine breitere Diversifizierung ihres Portfolios zu erreichen. Mit diesem neuen Angebot ermöglicht Trade Republic seinen Kunden, ihr Vermögen so zu strukturieren, wie es bisher nur sehr vermögende und institutionelle Anleger konnten.

„Diese Partnerschaft verbindet die Expertise von Apollo mit der Innovationskraft von Trade Republic. Damit erreichen wir eine ganz neue Zielgruppe von Anlegern in Europa und treiben die Demokratisierung der Anlageklasse Private Markets entscheidend voran“, sagt Veronique Fournier, Head of EMEA Global Wealth bei Apollo.

Aktuelle Bilder von Trade Republic können Sie

hier

herunterladen und verwenden. Die Bildrechte liegen bei Trade Republic.

Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:

Website

I

FAQ

I

Instagram

I

X

I

LinkedIn

I

TikTok

Für weitere Fragen, melden Sie sich bei uns:

Sophie Dietrich

presse@traderepublic.com

Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 150 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteilhandel von Aktien, ETFs, Private Markets, Anleihen sowie Derivate, Anleihen und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

Emittent/Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





