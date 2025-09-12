EQS-News: Symrise erhält erstes Investment-Grade-Rating von S&P Global und Moody's

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Rating

Symrise erhält erstes Investment-Grade-Rating von S&P Global und Moody's



Pressemitteilung

—

Holzminden, 12. September 2025

Die Agenturen haben ein BBB+ (S&P Global) und Baa1 (Moody's) vergeben, beide mit stabilem Ausblic

Ratings spiegeln die finanzielle Stärke, operative und robuste Aufstellung sowie ONE Symrise-Strategie wider

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen sowie funktionalen Inhaltsstoffen gab heute bekannt, dass das Unternehmen erstmals Investment-Grade-Kreditratings von S&P Global und Moody’s erhalten hat. Die Agenturen haben langfristige Emittenten Ratings von BBB+ (S&P Global) und Baa1 (Moody’s) vergeben, jeweils mit stabilem Ausblick.

Laut S&P Global und Moody’s spiegeln die Ratings die Fähigkeit von Symrise wider, durch Stärken wie die exzellente Marktposition, solide finanzielle Performance, weitsichtiges Risikomanagement und ein einzigartiges, diversifiziertes Portfolio Wert zu schaffen. Der Ausblick wurde als „stabil“ bewertet, was Vertrauen und Erwartungen an eine anhaltende Stabilität der Finanzkennzahlen reflektiert.

Olaf Klinger, CFO der Symrise AG: „Wir freuen uns, von S&P Global und Moody’s erstmals ein Investment-Grade-Rating erhalten zu haben. Die Ratings stellen einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar, wir erweitern unseren Zugang zu den Kapitalmärkten und Finanzierungsinstrumenten. Sie bekräftigen die Stärke unseres Unternehmens und unser Bekenntnis zu finanzieller Disziplin.“

Die erstmaligen Ratings verbessern den Zugang zu den globalen Kapitalmärkten und Investoren, somit unterstützen sie Symrise in finanzieller Hinsicht. BBB+ und Baa1 sind die führenden Bewertungen der Unternehmen der Duft- und Geschmackstoffindustrie.

Der umfassende Prozess zur Erlangung der erstmaligen Ratings wurde von der Deutschen Bank begleitet, die als Ratingberater für Symrise fungierte.



Über Symrise: Symrise ist ein weltweit tätiger Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen. Zu unseren Kunden zählen Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Tiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5,0 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehören wir zu den weltweit führenden Anbietern. Die Gruppe mit Hauptsitz in Holzminden verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten, Asien, den USA und Lateinamerika. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Symrise – immer wieder inspirierend mehr...

