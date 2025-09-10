IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt gibt Erhöhung der Darlehensfinanzierung mit Nebari bekannt, um die Erschließung der Mine Sleeping Giant zu beschleunigen

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt gibt Erhöhung der Darlehensfinanzierung mit Nebari bekannt, um die Erschließung der Mine Sleeping Giant zu beschleunigen

Rouyn-Noranda, Kanada, 10. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (der Kreditgeber oder Nebari) eine geänderte Kreditvereinbarung (Darlehensvereinbarung) abgeschlossen hat, im Rahmen derer dem Unternehmen ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 2.000.000 USD zur Verfügung gestellt wird (das aufgestockte Darlehen).

Im Rahmen des aufgestockten Darlehens beläuft sich der Gesamtbetrag, den das Unternehmen vom Kreditgeber aufgenommen hat, auf 10.000.000 USD (der Kapitalbetrag), aufgeteilt in zwei Tranchen: (i) 8.000.000 USD am 3. Juli 2025 (Tranche 1); und (ii) 2.000.000 USD zum heutigen Datum (Tranche 2). Abgesehen von der Hinzufügung der Tranche 2 wurden keine weiteren wesentlichen Änderungen an der ursprünglichen Darlehensvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Nebari vorgenommen. Weitere Einzelheiten zur ursprünglichen Darlehensvereinbarung und zu Tranche 1 entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Abcourt vom 3. Juli 2025.

Abcourt beabsichtigt, die Erlöse aus dem aufgestockten Darlehen zu verwenden, um die Erschließung seiner Mine Sleeping Giant zu beschleunigen. In den kommenden Monaten wird dies die Anschaffung eines dritten Untertage-Diamantbohrgeräts zur Erweiterung der Mineralressourcen bei Sleeping Giant sowie die Beschleunigung der Phase 2 im Wohncamp umfassen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, erklärte: Die Partnerschaft mit Nebari ist großartig. Wir sind uns einig, dass die erfolgreiche Erschließung der Mine Sleeping Giant wichtig ist, und sprechen mit Fachleuten aus dem Bergbau, die die Chancen unseres Unternehmens verstehen. Sie haben sofort erkannt, dass eine Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter, die vor Ort stationiert sind, die Transport- und Unterbringungskosten außerhalb der Mine senken und zugleich die untertägige Erschließung beschleunigen werden.

Steven Bowles, Managing Director des Kreditgebers, kommentierte: Nebari freut sich, das Darlehen an Abcourt aufzustocken, um die Weiterentwicklung der Mine Sleeping Giant zu unterstützen. Das Team verfügt über einen Plan für den operativen Betrieb, der das Projekt hervorragend positioniert, um seine Hochlaufziele in einem sehr vorteilhaften Goldpreisumfeld zu erreichen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des aufgestockten Darlehens gab das Unternehmen 14.905.298 nicht übertragbare Warrants (die Warrants) an den Kreditgeber aus. Jeder Warrant kann bis zum 3. Juli 2028 ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,093 $ pro Warrant-Aktie eingelöst werden, vorbehaltlich einer anteiligen Reduzierung, wenn der Kapitalbetrag vor dem 3. Juli 2026 ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. In diesem Fall wird die Laufzeit einer anteiligen Anzahl von Warrants gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) auf den 3. Juli 2026 oder 30 Tage nach dem Datum der Reduzierung oder Rückzahlung des Kapitalbetrags vorverlegt, wobei der spätere Zeitpunkt maßgeblich ist.

Das aufgestockte Darlehen und die Ausgabe der Warrants stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV. Die Warrants (sowie die im Falle ihrer Ausübung auszugebenden Warrant-Aktien) unterliegen nach den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Diese Wertpapiere wurden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach sonstigen einzelstaatlichen US-Wertpapiergesetzen registriert und werden auch nicht registriert. Sie dürfen - weder direkt noch indirekt - in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es erfolgt kein Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Der Kreditgeber steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, DW456

E-Mail : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichte Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem aufgestockten Darlehen und der Genehmigung durch die TSXV, beruhen auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

