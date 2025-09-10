OTS: Atez Software Technologies GmbH / GLOBTEC und ATEZ: CEO bestätigt ...

GLOBTEC und ATEZ: CEO bestätigt strategische Neuausrichtung auf funktionale KI und Blockchain-Technologie für globale Logistik (FOTO) Frankfurt a.M. (ots) - Globtec Investment LLC, eine führende Investmentgesellschaft, die sich auf transformative Technologien spezialisiert hat, bestätigt ihre zukunftsweisende Strategie, die Anfang 2023 mit dem Ausstieg aus den erneuerbaren Energien und dem vollständigen Eintritt in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) begann. Diese Entscheidung hat sich als richtungsweisender Schritt erwiesen und bildet den Kern eines ausgewogenen Investmentkonzepts über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg. "Unsere strategische Entscheidung Anfang 2023, uns aus dem Sektor der erneuerbaren Energien zurückzuziehen und uns vollständig auf Künstliche Intelligenz zu konzentrieren, war richtig und vorausschauend", sagt Murat Karabay, CEO von Globtec. "Während heute fast jeder über KI spricht, investieren wir in funktionale KI-Systeme, die das Potenzial haben, mit Blockchain-Technologie kombiniert zu werden, um Transparenz, Sicherheit und Effizienz zu maximieren." In diesem Zusammenhang ist Globtec stolz, seine strategische Zusammenarbeit mit ATEZ Software Technologies bekannt zu geben. Das Unternehmen ist auf hochwertige Softwarelösungen spezialisiert, die sich auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr, die Zollabwicklung und die Erstellung von Zoll-/Transitdeklarationen konzentrieren. Ihr Ziel ist es, den End-to-End-Datenfluss und die Verfahrensabwicklung mithilfe von Technologien der nächsten Generation wie Blockchain, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Business Intelligence so autonom wie möglich zu gestalten. Die ATEZ-KI wurde mit realen Felddaten der verbundenen Unternehmen trainiert, die über 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Zoll, Logistik und internationaler Handel vorweisen. Die entwickelten Produkte wurden in realen Anwendungen getestet. Nach erfolgreichen Ergebnissen und dem erfolgreichen Einsatz bei Kunden wie Amazon und Schenker verfügt das Unternehmen über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in der Türkei, dem Vereinigten Königreich, den USA und Deutschland. Globtec plant, die globale Präsenz von ATEZ durch den Ausbau bestehender und die Eröffnung neuer Standorte, insbesondere in strategisch wichtigen Märkten, massiv zu erweitern. ATEZ wurde mit einem Unternehmenswert von 220 Millionen Euro bewertet und hat das Potenzial, innerhalb der nächsten drei Jahre ein überproportionales Wachstum zu erzielen. Das übergeordnete Ziel ist es, in den nächsten Jahren einen erfolgreichen Börsengang (IPO) zu realisieren, der die Wertsteigerung für die Investoren maximieren soll. "Wir werden diesen Weg nicht nur mit einer signifikanten Investition unterstützen, sondern haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass weitere institutionelle Investoren über eine strukturierte Anleihe an der Swiss Exchange (SIX) partizipieren können", sagte Karabay. Die Technologie von ATEZ ist ein Paradebeispiel für die Investmentphilosophie von Globtec. Wir investieren nicht in Hype, sondern in Substanz und Skalierbarkeit. Die Kombination von KI-Systemen mit der robusten Infrastruktur der Blockchain-Technologie ist aus unserer Sicht der Schlüssel zu nachhaltiger und exponentieller Wertsteigerung. Durch diese Partnerschaft und die Bereitstellung der strukturierten Anleihe an der SIX unterstreicht Globtec seine Überzeugung, dass ATEZ die Fähigkeit besitzt, nicht nur ein Branchenführer zu werden, sondern auch die Anwendung von Technologie in verschiedenen Sektoren zu revolutionieren. Über Globtec Group und ATEZ Software Technologies Die Globtec Investment LLC, gegründet 2005, fokussiert sich nach einer strategischen Neuausrichtung auf disruptive Unternehmen in den Bereichen funktionale KI und Blockchain. Mit einem erfahrenen Managementteam und einer starken europäischen Präsenz, unter anderem in Genf und Budapest, entwickelt Globtec maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Besonderheiten des europäischen Marktes abgestimmt sind. ATEZ Software Technologies ist dabei ein Schlüsselunternehmen, spezialisiert auf KI-basierte Software für den grenzüberschreitenden Güterverkehr, trainiert mit 35 Jahren realen Logistikdaten und erfolgreich im Einsatz bei Branchenführern wie Amazon und Schenker. Pressekontakt: Herr Kilian Geiss mailto:kilian@globtec.net Tel: +491514 0526015 http://www.globtec.net http://www.atez.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175592/6114733 OTS: Atez Software Technologies GmbH