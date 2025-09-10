Von der Leyen will Altersgrenze für soziale Medien
dpa-AFX · Uhr
STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich für eine Altersgrenze in den sozialen Medien aus. Sie werde bis Ende dieses Jahres eine Expertengruppe damit beauftragen, über das beste Vorgehen für Europa zu beraten, sagte von der Leyen in einer Rede im Europaparlament in Straßburg./tre/DP/stk
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-StarFintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäfteheute, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista