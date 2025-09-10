Werbung ausblenden

Von der Leyen will Altersgrenze für soziale Medien

dpa-AFX · Uhr
STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich für eine Altersgrenze in den sozialen Medien aus. Sie werde bis Ende dieses Jahres eine Expertengruppe damit beauftragen, über das beste Vorgehen für Europa zu beraten, sagte von der Leyen in einer Rede im Europaparlament in Straßburg./tre/DP/stk

