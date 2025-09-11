LPKF mit Tief seit Oktober 2023

Aktien von LPFK Laser sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren abgesackt. Die Papiere des HighTech-Maschinenbauers rutschten bis auf 6,79 Euro ab.

Am Nachmittag notierten sie zuletzt mit 7,05 Euro noch rund achteinhalb Prozent im Minus. Die Aktien befinden sich zwar größtenteils im Streubesitz, dennoch sind die Handelsumsätze recht gering.

Der nächste Termin im Finanzkalender ist der Neunmonatsbericht Ende Oktober.