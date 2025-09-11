Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für BAT auf 4500 Pence - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3250 auf 4500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Dynamik im Geschäft mit den neuen Produktkategorien untermauerten zwar den jüngsten Kursanstieg, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwochabend. Die aktuellen Markterwartungen verlangten aber bereits einen starken Geschäftsverlauf./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
British American Tobacco

Das könnte dich auch interessieren

Lieferplattform-Betreiber
Delivery-Hero-Aktie konsolidiert guten Laufgestern, 15:17 Uhr · dpa-AFX
Delivery-Hero-Aktie konsolidiert guten Lauf
2. Reihe im Check, Termine im September - Calling USA
gnubreW
04. Sept. · BNP Paribas S.A.
2. Reihe im Check, Termine im September - Calling USA
Märkte heute
Novo-Aktie steigt nach Job-Kahlschlag – Rally bei Oraclegestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 10.09.2025
Leitindex verliert Anfangsgewinne – SAP belastetgestern, 17:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäftegestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden