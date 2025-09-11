Werbung ausblenden

Deutsche Anleihen: Leichte Verluste vor EZB-Zinsentscheidung

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

Die Spannung vor der Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag ist eher gering. Es wird einhellig mit einer Bestätigung der Leitzinsen gerechnet. Auch für die Sitzung im Oktober wird derzeit keine Veränderung erwartet.

"Interessant werden die neuen Projektionen sowie die Kommunikation, um zu erahnen, wie hoch die Hürde für weitere Leitzinssenkungen ist", schreiben die Experten der Dekabank. Zudem dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur schwierigen politischen und fiskalischen Lage in Frankreich gefragt werden.

Größeres Überraschungspotenzial bieten die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA. Volkswirte erwarten im August einen Anstieg der Jahresinflationsrate auf 2,9 Prozent. Angesichts der zuletzt schwachen Arbeitsmarktentwicklung gilt eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche aber unabhängig von den Inflationsdaten als sicher. Eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte wird inzwischen auch nicht mehr ausgeschlossen./jsl/jkr/jha/

Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

