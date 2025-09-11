Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Cherry SE: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 Aktiengesetz

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Unternehmensrestrukturierung
Cherry SE: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 Aktiengesetz

11.09.2025 / 11:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 11. September 2025 – Der Vorstand der Cherry SE („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sich im Rahmen der fortlaufenden Arbeiten an Finanzabschlüssen und nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens anzunehmen ist, dass sich das bilanzielle Eigenkapital (nach HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals reduziert hat.

Dies ist vor allem auf sogenannte Sell-In-Umsatzrückgänge zurückzuführen, die sich aus der konsequenten Umsetzung der Warenbestandsabbaumaßnahmen sowohl im eigenen Bestand als auch im Bestand der Vertriebspartner ergeben. Diese Maßnahmen wurden entsprechend publiziert und im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 22. Juli 2025 in München detailliert gegenüber den Aktionären erläutert.

Die Eigenkapitalreduzierung hat keine Auswirkungen auf das Sanierungskonzept der Gesellschaft, das weiterhin konsequent umgesetzt wird.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes zum 1. Halbjahr 2025 wird wie angekündigt am Freitag, den 26. September 2025 erfolgen.

Der Vorstand der Cherry SE wird eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Reduzierung des Eigenkapitals entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§ 92 AktG) den Aktionären anzuzeigen.

Mitteilende Person: Jurjen Jongma, CFO

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN:DE000A3CRRN9
WKN:A3CRRN
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
