Werbung ausblenden

Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG

12.09.2025 / 11:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG

     Unternehmen:               CEOTRONICS AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      12.09.2025
     Kursziel:                  15,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

GJ24/25: Signifikante Steigerung bei Umsatz und Ergebnis durch SmG-Auftrag -
Guidance erscheint konservativ

CEOTRONICS hat am Dienstag den Bericht für das Geschäftsjahr 2024/25
vorgelegt. Nachdem bereits Mitte Juni vorläufige Zahlen zu Umsatz und
Auftragsbestand verkündet wurden, zeigte sich nun auch die starke
Ergebnisentwicklung. Wenngleich der Nettogewinn leicht unterhalb unserer
Prognose lag, verdeutlicht die Steigerung von rund 280% ggü. dem Vorjahr die
beeindruckende operative Leistung im Jahr der SmGErstauslieferung.

[Tabelle]

SmG-Auftrag hebt CEOTRONICS auf neues Level: Das vergangene Geschäftsjahr
war maßgeblich von dem 2024 gewonnenen SmG-Auftrag geprägt, der die
Bundeswehr seit September 2024 mit CT-MultiPTT-Steuereinheiten beliefert.
Der Umsatz konnte um 88,5% ggü. GJ23/24 gesteigert werden, wobei sich die
starke Dynamik nicht nur im Heimatmarkt Deutschland (+97,5% yoy), sondern
auch im europäischen Ausland mit einem Wachstum von 65,3% yoy zeigte. Dies
verdeutlicht u.E. die Signalwirkung des SmG-Auftrags, die auch in den
Folgejahren zu relevanten Aufträgen von europäischen Streitkräften führen
dürfte. Bereits im April 2025 konnte eine weitere Bestellung eines
europäischen Kunden für FührungsPTTs mit einem Volumen von mindestens 13,5
Mio. EUR vermeldet werden, der ab 2026 ausgeliefert werden soll.

Politische Verzögerungen beim 3. SmG-Los: Gleichzeitig zeigt sich beim
Auftragsbestand eine rückläufige Entwicklung ggü. Mai 2024 (-15,2% yoy auf
60,1 Mio. EUR), was dem Umstand geschuldet ist, dass der Beschluss für das
dritte Los des SmGAuftrags sich aufgrund der politischen Verzögerungen
(Neuwahl sowie Besetzung des zuständigen Ausschusses) verzögert. Dieser
dürfte laut CEOTRONICS frühestens im Spätherbst zustande kommen, was zur
Folge hätte, dass - entgegen unserer bisherigen Annahmen - keine Umsätze aus
diesem Los im laufenden Geschäftsjahr verbucht werden. Bisher waren wir
davon ausgegangen, dass zumindest ein kleiner Teil bis zum 31.05.2026
ausgeliefert wird (siehe Comment vom 20. Juni 2025). Als Folge dessen passen
wir unsere bisherige Top Line-Prognose leicht nach unten an.

Operating Leverage führt zu rekordhohen EBIT-Margen: Bereits in der
Initialstudie hatten wir darauf hingewiesen, dass CEOTRONICS aufgrund der
geringen Fertigungstiefe nicht nur schnell skalieren, sondern auch die
Mitarbeiterzahl selbst bei hohem Umsatzwachstum nur geringfügig anpassen
müsste. Dies bestätigte das Unternehmen eindrucksvoll mit einer Steigerung
der FTE um nur 6 Stück bzw. 4,7% ggü. dem Vorjahr, sodass ein Großteil des
gestiegenen Bruttoergebnisses sich im EBIT widerspiegelt. Zwar sank die
Bruttomarge erwartungsgemäß aufgrund des Großauftrags um 5,9PP yoy, die
gesunkenen Kostenquoten für F&E (-3,3PP yoy), Vertrieb (-6,6PP yoy) und
Verwaltung (-2,7PP yoy) konnten diesen Rückgang jedoch überkompensieren. Als
Resultat konnte das EBIT auf 7,8 Mio. EUR mehr als verdreifacht werden und
erreichte sowohl absolut als auch in Relation zum Umsatz einen neuen Rekord.

Nachdem der Free Cashflow im Geschäftsjahr 2023/24 noch im deutlich
negativen Bereich lag, konnte dieser ebenfalls signifikant verbessert werden
und erreichte 12,7 Mio. EUR (+26,3 Mio. EUR yoy). Dies lag neben dem
verbesserten operativen Ergebnis vor allem an Working Capital-Veränderungen,
die im Vorjahr aufgrund des Lageraufbaus in Vorbereitung auf die
SmG-Auslieferung zu erhöhten Vorräten führten. In Folge dessen konnte
CEOTRONICS den eigenen Cashbestand erhöhen und gleichzeitig
Bankverbindlichkeiten deutlich reduzieren, was sich im laufenden Jahr
positiv auf das Finanzergebnis auswirken dürfte.

Ausblick erscheint konservativ: Mit der Vorlage des Geschäftsberichts hat
CEOTRONICS zudem eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr
veröffentlicht. So erwartet das Unternehmen eine leichte Steigerung der
Umsatzerlöse auf 56,0 Mio. EUR sowie eine zweistellige prozentuale
Steigerung des Nettoergebnisses auf 5,3 Mio. EUR. Diese Einschätzung halten
wir trotz der Verzögerungen beim 3. Los des SmG-Auftrags für konservativ und
positionieren uns mit 59,7 Mio. EUR Umsatz und 5,9 Mio. EUR Nettoergebnis
oberhalb der Guidance. Bereits für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte
CEOTRONICS zweimal die Prognose anheben. Auch für die Folgejahre erwarten
wir weiteres Wachstum und passen unsere Schätzungen leicht nach oben an.
Neben den verschobenen Umsätzen des 3. SmG-Loses sehen wir insgesamt ein
deutlich verbessertes Investitionsklima im europäischen Verteidigungssektor,
was auch durch das Gesetz vom 23.07.2025 zur Beschleunigung und
Vereinfachung der Bundeswehrbeschaffungen unterstrichen wird. Zudem erwarten
wir weitere Bestellungen von europäischen Partnern in den nächsten Jahren
analog zum Auftrag aus April 2025, die das Wachstum auch außerhalb des
Heimatmarkts stimulieren sollten.

Fazit: CEOTRONICS hat sich im Geschäftsjahr 2024/25 als verlässlicher
Partner der Bundeswehr gezeigt und konnte nicht nur die ersten Lose des
SmG-Großprojekts fristgemäß ausliefern, sondern sogar Liefertermine auf
Wunsch der Kunden vorziehen. Finanziell hat das Unternehmen damit ein neues
Level erreicht und konnte bei Umsatz und operativem Ergebnis Rekorde
deutlich oberhalb der bisherigen Bestmarken erzielen. Ein mögliches
Übertreffen der Guidance, weitere Auftragsmeldungen sowie Beschlüsse für die
nächsten SmG-Lose sehen wir als Katalysatoren für die Aktie in den kommenden
12 Monaten. Nachdem die Aktie seit unserer 'Halten'-Empfehlung zuletzt etwas
korrigiert hat, halten wir sie auf dem aktuellen Niveau und aufgrund der
erhöhten Prognosen für die Folgejahre wieder für kaufenswert und erhöhen das
Kursziel auf 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=17ff2d3cc91967afa823e8e6b4280527

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2196922 12.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ceotronics

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalgestern, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden