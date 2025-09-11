Werbung ausblenden

EQS-DD: Brenntag SE: Dominik de Daniel, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2025 / 10:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dominik
Nachname(n):de Daniel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brenntag SE

b) LEI

NNROIXVWJ7CPSR27SV97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
ISIN:DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,3 EUR7.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,3000 EUR7.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:EUREX
MIC:XEUR

11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.brenntag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100586 11.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Brenntag

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalheute, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental dagestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden