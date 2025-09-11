ROUNDUP: Bisherige 'Spiegel'-Vize Melanie Amann geht zu Funke

BERLIN/ESSEN (dpa-AFX) - Die bisherige stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", Melanie Amann, erhält eine Position bei der Mediengruppe Funke. Funke habe eine starke Zentralredaktion und tiefe regionale Verankerung, sagte Amann der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt geht es darum, diese Stimme noch deutlicher hörbar zu machen - meinungsstark und unverwechselbar in den politischen Debatten unserer Zeit."

Amann wird zum 1. Januar 2026 Chefredakteurin Digital in der Berliner Zentralredaktion. Sie werde das Team gemeinsam mit Gründungschefredakteur Jörg Quoos führen, teilte die Mediengruppe mit Hauptsitz in Essen mit. "Zusätzlich verantwortet Amann künftig die redaktionelle Strategie der Marke Funke."

Seit 2013 hatte Amann für den "Spiegel" gearbeitet, seit 2023 als stellvertretende Chefredakteurin. Zum Jahresende verlässt sie das Magazin. Die Erwartungen von Funke: Die 47-Jährige soll "die bundespolitische Berichterstattung der Zentralredaktion stärken, die publizistische Kraft der Funke-Medien bündeln, neue Formate mit klarem politischem Schwerpunkt entwickeln und so der Stimme von Funke in gesellschaftlichen Debatten noch mehr Gewicht verleihen"./bok/DP/mis