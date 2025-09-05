Werbung ausblenden

CTS Eventim: Finanzvorstand geht

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein werde zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden./nas/mis

CTS Eventim

