Neue iPhones werden teurer? Oracle mit Zahlen.

Markus Koch · Uhr
Die gute Laune an der Wall Street hält an. JP Morgan geht davon aus, dass die FED unabhängig davon, wie die Verbraucherpreise am 17. September ausfallen werden, die Zinsen senken wird. Die höchste Wahrscheinlichkeit sei eine positive Reaktion des Aktienmarktes. Fallen die Daten deutlich heißer aus, seien Senkungen im Oktober und Dezember aber gefährdet. Ansonsten richten sich die Blicke auf das iPhone-Event bei Apple, und die nach dem Closing anstehenden Quartalszahlen von Oracle. Um 16 Uhr MEZ werden die Revidierungen der Arbeitsmarktdaten für den Zeitraum März 2024 bis März 2025 gemeldet. Goldmann Sachs rechnet mit einer deutlichen Reduktion.

00:00 Intro
00:26 KI stark, Verbraucher-Sektoren unter Druck | Arbeitsmarktdaten
02:22 Zinssenkungen | Erzeugerpreise
05:53 Heute: Apple iPhone Event | Wird iPhone teurer?
07:56 Oracle: Zahlen und Analysten
10:13 Banken Konferenz Barclays | Warnung vor Zinssenkungs-Welle
12:44 Zunehmender Konflikt zwischen Aktien und Anleihen
14:08 Meldungen: Fusion im Kupfersektor | Nebius & Microsoft | AT&T
15:34 Analysten: CMG | Elf Beauty | Lululemon

