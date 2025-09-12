Swatch spielt mit neuer Uhr auf US-Importzölle an

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch veralbert mit einer besonderen Uhr die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Schweizer Importe.

Bei dem Modell sind die Ziffern drei und neun auf dem Zifferblatt vertauscht – eine Anspielung auf den Zollsatz von 39 Prozent. Die Uhr mit dem Namen "WHAT IF...TARIFFS?" kostet 139 Franken und ist seit Mittwoch nur in der Schweiz erhältlich, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. "Es handelt sich um eine positive Provokation – ein Augenzwinkern", erklärte ein Sprecher. Swatch wolle die Schweizer Regierung, der es bisher nicht gelungen sei, eine Senkung der Zölle zu erreichen, damit wachrütteln.

Trump hatte die Zölle im vergangenen Monat verhängt. Sie gehören zu den höchsten, die seine Regierung weltweit eingeführt hat. In der Schweiz, einem führenden Hersteller von Luxusuhren, löste der Schritt Bestürzung aus. US-Handelsminister Howard Lutnick äußerte sich am Donnerstag zuversichtlich und sagte dem Sender CNBC, seine Regierung werde "wahrscheinlich eine Einigung mit der Schweiz erzielen".

Swatch kündigte an, das Produkt nur für kurze Zeit anzubieten. "Sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern, werden wir den Verkauf dieser Uhr... sofort einstellen," erklärte das Unternehmen. Angaben zur Verkaufszahl machte Swatch nicht, sprach jedoch von einem "riesigen Erfolg". Auf der Webseite des Unternehmens wird wegen "sehr hoher Nachfrage" auf mögliche Lieferverzögerungen von ein bis zwei Wochen hingewiesen.

