Werbung ausblenden

US-Anleihen: Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,35 Prozent auf 113,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 4,08 Prozent.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung vor dem Wochenende. Die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Leitzinsen senken wird, war zuletzt gestiegen. Die Kurse von US-Staatsanleihen haben daher seit Monatsbeginn deutlich zugelegt. Am Donnerstag hatten noch unerwartet schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Am Freitag kam ein enttäuschendes Konsumklima hinzu.

Das von Universität von Michigan erhobene US-Konsumklima trübte sich im September stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher stellen weiterhin zahlreiche Schwachstellen in der Wirtschaft fest, wobei die Risiken für die Geschäftslage, den Arbeitsmarkt und die Inflation zunähmen", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Ebenso sehen die Verbraucher Risiken für ihren Geldbeutel." Vor allem die gesunkenen Erwartungen belasteten die Stimmung./jsl/mis

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 11.09.2025
Dax dürfte kaum verändert starten – S&P 500 mit Rekordgestern, 08:08 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalgestern, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden