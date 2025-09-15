EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: beschließt Kapitalerhöhung – Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 7.328.930

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

fox e-mobility AG: beschließt Kapitalerhöhung – Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 7.328.930



15.09.2025 / 18:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





fox e-mobility AG beschließt Kapitalerhöhung – Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 7.328.930

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Umsetzung der bereits in Aussicht gestellten Kapitalerhöhung beschlossen.

Das Grundkapital soll unter Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 07. Dezember 2020 geschaffenen genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 7.328.930 neue, auf den Namen lautenden Stückaktien um einen Betrag von bis zu EUR 7.328.930 auf bis zu EUR 8.061.823 erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2023 (einschliesslich) voll gewinnanteilberechtigt sein.

Die neuen Aktien werden ausschliesslich den Aktionären der fox e-mobility AG im Wege des sogenannten mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Quirin Privatbank AG, Berlin (Webseite: https://www.quirinprivatbank.de/ ) wird die neuen Aktien übernehmen mit der Verpflichtung, sie den Aktionären der fox e-mobility AG anzubieten. Innerhalb der Bezugsfrist (voraussichtlich vom 17. September bis 2.oktober 2025) können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 1:10 zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 1,00 je neuer Aktie beziehen. Die Aktionäre können damit für je eine gehaltene Aktie an der fox e-mobility AG zehn neue Aktien erwerben. Nicht fristgemäss ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 7.328.930. Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr zufliessenden Emissionserlös zu 80% für die Entwicklung des fahrbaren Konzeptfahrzeugs bis zum September 2026 zu verwenden und mit dem restlichen Betrag die Liquidität der Gesellschaft sicherzustellen.

Das im Zuge der Kapitalerhöhung veröffentliche Angebotsdokument (Wertpapierinformationsblatt) in deutscher Sprache wird heute auf der Webseite der Gesellschaft www.fox-em.com verfügbar. Ein börsenmässiger Handel für die ausgegebenen Bezugsrechte findet nicht statt. Das Bezugsangebot mit weiteren Informationen wird voraussichtlich am 16.September 2025 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Es ist geplant, die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und Hamburg zu beantragen. Die Einbeziehung in die bestehende Notierung wird voraussichtlich am oder um den 20.Oktober 2025 erfolgen.

Ende der Insiderinformation

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: fox e-mobility AG Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: www.fox-em.com ISIN: DE000A40ZV71 WKN: A40ZV7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg EQS News ID: 2197730

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197730 15.09.2025 CET/CEST