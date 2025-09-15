Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: VEDES AG beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025 zu 100,50 % des Nennbetrags

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: VEDES AG / Schlagwort(e): Anleihe
VEDES AG beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025 zu 100,50 % des Nennbetrags

15.09.2025 / 09:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VEDES AG beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025 zu 100,50 % des Nennbetrags

Nürnberg, 15. September 2025 – Die VEDES AG hat heute beschlossen, ihre besicherte 3,5 % Anleihe 2017/2026 (ISIN: DE000A2GSTP1) mit einem ausstehenden Volumen von 12.500.148,84 Euro, eingeteilt in 20.523 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 609,08 Euro, unter Einhaltung der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vorzeitig zum 17. November 2025 (und damit ein Jahr vor dem regulären Laufzeitende) zu kündigen. Die vollständige Rückzahlung wird zu 100,50 % des Nennbetrags erfolgen. Zusätzlich werden die zum 17. November 2025 fälligen Zinsen gezahlt.

Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen nichts veranlassen. Die Abwicklung erfolgt über die Depotbanken.

Mitteilende Person:
Julia Graeber (CEO)
VEDES AG

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49(0)89.8896906.25
E-Mail: vedes@linkmarketservices.eu

Ende der Insiderinformation

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VEDES AG
Beuthener Straße 43
90471 Nürnberg
Deutschland
Telefon:+49 (0)911 6556 0
Fax:+49 (0)911 6556 251
E-Mail:info@vedes.com
Internet:www.vedes.de
ISIN:DE000A2GSTP1
WKN:A2GSTP
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2197176
Ende der MitteilungEQS News-Service

2197176 15.09.2025 CET/CEST

