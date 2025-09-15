EQS-News: VEDES stärkt Finanzierungsstruktur nachhaltig: neue langfristige Bankenpartnerschaften ermöglichen vorzeitige Kündigung und Tilgung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025

EQS-News: VEDES AG / Schlagwort(e): Anleihe

VEDES stärkt Finanzierungsstruktur nachhaltig: neue langfristige Bankenpartnerschaften ermöglichen vorzeitige Kündigung und Tilgung der Anleihe 2017/2026 zum 17. November 2025



Nürnberg, 15. September 2025 – Die VEDES AG hat heute die vorzeitige Kündigung ihrer besicherten 3,5 % Anleihe 2017/2026 (ISIN: DE000A2GSTP1) im Volumen von 12.500.148,84 Euro, eingeteilt in 20.523 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 609,08 Euro, bekanntgegeben. Die vollständige Rückzahlung zuzüglich Zinsen erfolgt zum 17. November 2025 zu einem Kurs von 100,50 % des Nennbetrags.

Mit diesem Schritt unterstreicht VEDES ihre solide Finanzkraft und die Flexibilität in der Kapitalstruktur. Die Ablösung der Anleihe wird neben Eigenmitteln im Wesentlichen durch neue Darlehen ermöglicht, die von drei namhaften Banken bis 2031 bereitgestellt werden. Die neuen Bankenpartnerschaften bieten der VEDES Planungssicherheit zu attraktiven Konditionen. Neben der Ablösung der Anleihe 2017/2026 werden die Mittel gezielt in die weitere Digitalisierung, die Optimierung der Großhandelsprozesse und die Weiterentwicklung der Omnichannel-Strategie investiert. Damit stärkt VEDES nicht nur ihre Finanzierungsstruktur, sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit und schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum gemeinsam mit den Partnern im Spielwarenhandel.

Ein weiteres starkes Signal ist die Verlängerung der stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH bis 2031/2032. Diese bereits seit 2021 bestehende Finanzierungssäule ergänzt sinnvoll die neuen Bankenpartnerschaften und stellt die Finanzierungsbasis der VEDES noch breiter und stabiler auf.

Julia Graeber, Vorstandsvorsitzende der VEDES AG, erklärt: „Dass wir unsere Anleihe vorzeitig vollständig ablösen können, ist ein starkes Zeichen der finanziellen Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Mit der Unterstützung unserer neuen Bankenpartner und der verlängerten stillen Beteiligung der BayBG sichern wir nicht nur langfristig unsere Finanzierung, sondern gewinnen gleichzeitig zusätzlichen Spielraum für Investitionen in Zukunftsthemen wie die weitere Digitalisierung, die strategische Optimierung der Großhandelsprozesse und die Weiterentwicklung unser Omnichannel-Strategie. Damit machen wir VEDES noch robuster und schaffen die Basis für weiteres profitables Wachstum. Gleichzeitig möchten wir uns bei allen Anlegern für ihr Vertrauen in den vergangenen zwölf Jahren bedanken.“

Seit dem erfolgreichen Kapitalmarkt-Debüt im Jahr 2013 hat die VEDES AG mit ihren Anleiheemissionen entscheidende Wachstumsphasen finanziert und damit die strategische Weiterentwicklung zu einem führenden, europaweit tätigen Unternehmen ermöglicht, das sich als innovative Omnichannel-Plattform im B2B2C-Bereich der Spielwarenbranche erfolgreich etabliert hat. Auch wenn VEDES mit der aktuellen Entscheidung den Weg einer langfristigen Bankenfinanzierung einschlägt, bleibt der Kapitalmarkt weiterhin eine attraktive Option – nicht zuletzt auch dank des tadellosen Track-Records.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49(0)89.8896906.25

E-Mail: vedes@linkmarketservices.eu

ISIN: DE000A2GSTP1

