EQS-News: LPKF stärkt strukturelle Resilienz: Initiative „North Star“ soll Profitabilität nachhaltig sichern

LPKF stärkt strukturelle Resilienz: Initiative „North Star“ soll Profitabilität nachhaltig sichern

Steigerung auf eine zweistellige EBIT-Marge als zentrales Unternehmensziel

Organisationsstrukturen und Prozesse werden gezielt optimiert

Auswirkungen von Umsatzschwankungen auf das Ergebnis verringern

Garbsen, 15.09.2025 – Die LPKF Laser & Electronics SE hat mit der Initiative „North Star“ ein weitreichendes Maßnahmenpaket gestartet, um die Ertragskraft des Unternehmens nachhaltig zu stärken. Ziel ist die Steigerung der Profitabilität auf eine zweistellige EBIT-Marge und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

In den vergangenen Jahren sah sich LPKF angesichts steigender Kosten und stagnierender Umsätze einem herausfordernden Marktumfeld gegenüber. Auch für das laufende Geschäftsjahr war eine Anpassung der Jahresprognose notwendig. Bereits 2024 hat LPKF ein Kostensenkungsprogramm durchgeführt, das spürbar zur Verbesserung der Profitabilität im Jahr 2025 beigetragen hat. Um das Unternehmen langfristig und nachhaltig auf Erfolgskurs zu bringen, hat LPKF im August dieses Jahres den nächsten, weitreichenden Schritt beschlossen: „North Star“ ist ein umfassendes Programm zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität, das strategisch über herkömmliche Kostensenkungsmaßnahmen hinausgeht und auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens abzielt.

„Die Volatilität unseres Geschäftsumfelds hat rasant zugenommen. Um LPKF widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilitäten und Umsatzschwankungen zu machen, optimieren und verschlanken wir unsere Organisationsstruktur und Prozesslandschaft gezielt und zukunftssicher. Mit einer offenen Unternehmenskultur, in der jede Idee zählt, schaffen wir gemeinsam bessere Lösungen, die wir schneller umsetzen. So steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und stellen mit der Initiative „North Star“ die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum“, sagt Peter Mümmler, Finanzvorstand der LPKF SE.

Die Initiative „North Star“ umfasst fünf zentrale Aktionsfelder: Operations, Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Administration & Infrastruktur sowie Service. Die Führung der einzelnen Aktionsfelder liegt in den Händen des LPKF-Leadership-Teams; zusätzlich werden die Teams von einer spezialisierten Beratungsfirma aus Hannover unterstützt.

LPKF setzt weiterhin auf eine zweigleisige Strategie: Das Unternehmen wird das organische Wachstum im Kerngeschäft vorantreiben und gleichzeitig mithilfe innovativer Technologien wie z. B. LIDE (Laser Induced Deep Etching) neue, größere Märkte erschließen. Durch diese gezielte Ausweitung der Geschäftsfelder erhöht LPKF die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und schafft damit die Voraussetzungen, im dynamischen Marktumfeld langfristig zu bestehen und zu wachsen.

Über LPKF

Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

