EQS-DD: Kontron AG: Austro Holding AG, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.09.2025 / 17:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Austro Holding AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Claudia
Nachname(n): Badstöber
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,7 EUR 82.801 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,7000 EUR 82.801,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.09.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100638  12.09.2025 CET/CEST

Kontron

