IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt weitere Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

Saguenay, Québec - 15. September 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es am 12. September 2025 eine weitere Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) abgeschlossen hat, wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. August 2025 und vom 25. August 2025 näher beschrieben.

Im Rahmen dieser Tranche der Finanzierung nahm das Unternehmen insgesamt 3,78 Mio. $ ein, durch die Ausgabe von 5.150.000 Flow-Through-Aktien mit Bruttoerlösen von 2,58 Mio. $ sowie 2.415.000 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 2.415.000 Stammaktien und 1.207.500 Warrants, mit Bruttoerlösen von 1,21 Mio. $. Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen beider Tranchen des Angebots Bruttoerlöse von 6,73 Mio. $ erzielt, durch die Ausgabe von 9.899.000 Flow-Through-Aktien mit Bruttoerlösen von 4,95 Mio. $ sowie durch die Ausgabe von 3.565.000 Hard-Dollar-Einheiten mit Bruttoerlösen von 1,78 Mio. $.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 9 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 35,2 Millionen $ aufgebracht, davon allein etwa 14,9 Millionen $ in den letzten 5 Monaten.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 36.000 $ in bar und emittierte 324.800 Stammaktien sowie 396.800 Warrants an Zeichner von Hard-Dollar-Einheiten in der aktuellen Tranche. Insgesamt hat das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen in Höhe von 61.200 $ in bar gezahlt, 543.120 Vergütungsaktien und Beratungsaktien zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgegeben sowie 665.520 Vergütungs-Warrants emittiert, die bis zum 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar sind, vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben wurden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2025 gegeben wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, eine letzte Tranche des Angebots am 19. September 2025 abzuschließen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass weitere Wertpapiere im Rahmen des Angebots verkauft werden.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Das Unternehmen engagiert sich für eine nachhaltige Gewinnung und Reinigung mit einer voraussichtlich geringen CO2-Bilanz. Sein vertikal integriertes Modell sieht die Einbindung des Phosphatabbaus direkt in die Lieferketten der nordamerikanischen Batteriehersteller vor. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), enthält seltenes magmatisches Anorthositgestein, das hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gelten können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie zum Beispiel plant, zielt ab auf, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, nimmt an, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt, oder durch Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften, werden oder unternommen werden, eintreten oder erreicht werden sowie andere ähnliche Formulierungen. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Eigenschaften und Zusammensetzung von gewonnenem Phosphat; die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Batterielieferketten; sowie der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung im Abschnitt Risk Factors des Lageberichts (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 29. Januar 2025 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

