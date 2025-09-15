Werbung ausblenden

Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Diversified Energy PLC - from First Berlin Equity
Research GmbH

15.09.2025 / 16:15 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Diversified Energy
PLC

     Company Name:                Diversified Energy PLC
     ISIN:                        GB00BYX7JT74

     Reason for the research:     Acquisition of Canvas Energy
     Recommendation:              Buy
     from:                        15.09.2025
     Target price:                GBp1700
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified
Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from GBp 1500.00 to GBp 1700.00.

Abstract:
DEC has expanded its leading position in Oklahoma through the accretive
acquisition of Canvas Energy. The acquisition of Maverick Natural Resources
in May this year more than doubled DEC's footprint in Oklahoma to 1.3m
developed acres, thereby creating the premier liquids and natural gas
producer in the Western Anadarko Basin (WAB). The Canvas Energy deal grows
DEC's presence in the WAB by a further 19% to 1.55m acres. The acquisition
consideration is USD550m (3.5x NTM EBITDA) of which ca. 10% is in the form
of a share issue to the vendor, USD400m stems from an asset-backed
securitisation (ABS) originated by Carlyle, and the balance from existing
liquidity under DEC's borrowing capacity. The acquisition, which is expected
to close in Q4, should be accretive as it is expected to boost adjusted
EBITDA and free cashflow by 18% and 29% respectively even before taking
synergies into account. Meanwhile, the share count rises by only 4%. Net
leverage (net debt/NTM adjusted EBITDA) is expected to remain stable at
2.6x. DEC is trading at a 32% discount to its peer group based on 2025E
EV/adjusted EBITDA, but has a superior growth track record. Applying a
multiple of 5.1x to our 2025 adjusted EBITDA forecast (a 20% discount to the
peers due to their higher market caps) produces a per share valuation for
DEC of GBp1,705. We set a new price target of GBp1,700. Due to recent sector
multiple expansion, our new price target is 13% above our previous price
target. We maintain our Buy recommendation (upside: 46%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy
PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 1500,00 auf GBp
1700,00.

Zusammenfassung:
DEC hat seine führende Position in Oklahoma durch die wertsteigernde
Übernahme von Canvas Energy ausgebaut. Durch die Übernahme von Maverick
Natural Resources im Mai dieses Jahres hat DEC seine Präsenz in Oklahoma auf
1,3 Millionen erschlossene Acres mehr als verdoppelt und ist damit zum
führenden Produzenten von Liquids und Erdgas im westlichen Anadarko-Becken
(WAB) geworden. Durch die Übernahme von Canvas Energy wächst die Präsenz von
DEC im WAB um weitere 19% auf 1,55 Millionen Acres. Der Kaufpreis beträgt
USD550 Mio. (3,5-faches NTM-EBITDA), wovon ca. 10% in Form einer
Aktienemission an den Verkäufer gezahlt werden, USD400 Mio. aus einer von
Carlyle initiierten Asset-Backed-Securitisation (ABS) stammen und der Rest
aus der bestehenden Liquidität im Rahmen der Kreditkapazität von DEC. Die
Akquisition, die voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen wird,
dürfte sich positiv auswirken, da sie das bereinigte EBITDA und den freien
Cashflow voraussichtlich um 18% bzw. 29% steigern wird, noch bevor
Synergieeffekte berücksichtigt werden. Gleichzeitig steigt die Anzahl der
Aktien nur um 4%. Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/bereinigtes
EBITDA der nächsten 12 Monate) dürfte mit 2,6 stabil bleiben. DEC wird auf
Basis des für 2025 erwarteten EV/bereinigten EBITDA mit einem Abschlag von
32% gegenüber seiner Vergleichsgruppe gehandelt, weist jedoch eine
überlegene Wachstumsbilanz auf. Bei Anwendung eines Multiplikators von 5,1
auf unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für 2025 (ein Abschlag von 20%
gegenüber den Vergleichsunternehmen aufgrund ihrer höheren
Marktkapitalisierung) ergibt sich für DEC eine Bewertung pro Aktie von
GBp1.705. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp1.700 fest. Aufgrund der
jüngsten Expansion der Sektormultiplikatoren liegt unser neues Kursziel 13%
über dem Kursziel von GBp1.500 in unserer letzten Studie vom 4. August 2025.
Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 46%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d56abd9a14f174a18b430689f444278b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2197686 15.09.2025 CET/CEST

