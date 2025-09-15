Koalitionskreise - Vize-Chef Selen wird Verfassungsschutz-Präsident

Berlin (Reuters) -Der bisherige Vize-Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen, soll neuer Präsident der Behörde werden. Er werde Nachfolger von Thomas Haldenwang, sagten mit der Personalie Vertraute aus Union und SPD am Montag. Haldenwang war bereits vor über einem halben Jahr ausgeschieden. Selen, der in der Türkei geboren wurde, hatte seitdem den Posten an der Spitze des Inlandsgeheimdienstens bereits kommissarisch übernommen. Die Nachfolge wird Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Angaben zufolge noch am Montag ankündigen. Zuvor hatte er sich mit den Fraktionen von Union und SPD abgestimmt.

Der Verfassungsschutz ist auch im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefordert. Zudem stellen Rechtsextremismus und Islamismus weiter eine große Bedrohung dar. Auch in der Debatte um ein AfD-Verbot kann dem Verfassungsschutz bei einer Beweissicherung eine große Rolle zukommen.

