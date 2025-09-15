Original-Research: REALTECH AG (von BankM AG): Kaufen

Werbung ausblenden

Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG

15.09.2025 / 11:56 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu REALTECH AG

     Unternehmen:               REALTECH AG
     ISIN:                      DE0007008906

     Anlass der Studie:         Bericht H1 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.09.2025
     Kursziel:                  EUR 2,22
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

Umsatzplus in H1, Transformationsprozess auf Kurs

Die REALTECH AG (ISIN DE0007008906, General Standard, RTC GY) vermeldete zum
Halbjahr einen 6%igen Umsatzanstieg auf EUR 5,45 Mio. Zwar lagen EBITDA (TEUR
50) und Halbjahresergebnis (TEUR -14) rd. TEUR 51 bzw. TEUR 77 unter dem
Vorjahreswert, dies relativiert sich jedoch, wenn man einen positiven
Einmalertrag (Korrektur der Personalabrechnung) in Höhe von rd. TEUR 190 aus
dem Vorjahr bereinigt. REALTECH befindet sich u.E. mit der Fokussierung auf
ALM (Application Lifecycle Management) und BTP (Business Technology
Platform) auf einem guten Weg: Der Umsatz wächst und die bereinigten Margen
steigen bereits - auch wenn die Business-Transformation kurzfristig mit
entsprechenden Zukunftsinvestitionen verbunden ist und die berichteten
Ergebnisse drückt. Der operative Cashflow lag in H1 2025 bei guten EUR 1,54
Mio. (H1 2024 EUR 1,87 Mio.). Unseren Forecast, der von einem erfolgreichen
Abschluss der Transformation in 2026 ausgeht, heben wir nach dem starken
ersten Halbjahr leicht an.

Auf Basis unserer DCF- und Peer-Gruppen-Bewertung (Basisjahre 2026 und 2027)
ergibt sich im Mittel ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 2,22. Hieraus leiten
wir unsere Empfehlung mit "Kaufen" ab.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=010979cee99dfa1d682bc487c7192626
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

