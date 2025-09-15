OTS: MADSACK Mediengruppe / Weitere strategische Akquisition: MADSACK ...

Weitere strategische Akquisition: MADSACK übernimmt die Nordwest Mediengruppe und beschleunigt nochmals Digitalisierungs- und Wachstumskurs (FOTO) Hannover (ots) - MADSACK Mediengruppe erwirbt mit der Nordwest Mediengruppe eines der größten und innovativsten norddeutschen Medienunternehmen und baut damit ihr publizistisches Portfolio und ihre Position als eine der führenden Regionalmediengruppen in Deutschland weiter aus. Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Digitalisierungs- und Wachstumskurs weiter fort und übernimmt zu Anfang Januar 2026 100 Prozent der Anteile an der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg. Zum Umfang der Transaktion zählen das Verlagsgeschäft der Tageszeitungstitel Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger für Harlingerland, das gesamte Wochenblattgeschäft, alle contentbezogenen Digitalangebote (u.a. nwzonline.de) sowie die Aktivitäten in Druck, Logistik und die Beteiligungen an den verlagsnahen Servicegesellschaften. Die Nordwest Mediengruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen Euro zu den umsatzstärksten regionalen Medienhäusern in Norddeutschland. Ihre Titel erreichen nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten - bereits rund 47 Prozent davon digital - und generieren monatlich rund 5 Millionen Visits. Auch in Redaktion, Druck, Logistik und verlagsnahen Dienstleistungen hat sich die Gruppe als zuverlässige und innovative Partnerin in der Region etabliert. Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe: "Wir sind in der Crunchtime der digitalen Transformation unseres journalistischen Geschäftsmodells. Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem Qualitätsjournalismus. Die Nordwest Mediengruppe ist ein sehr unternehmerisch geführtes und wirtschaftlich hervorragend aufgestelltes Medienunternehmen. Es passt publizistisch ausgezeichnet zu unserer strategischen Ausrichtung. Wir freuen uns sehr, dass die Nordwest Mediengruppe unseren Verbund ab Anfang 2026 bereichern wird." Stephan von Bothmer erklärt für die Gesellschafter der NWZ-Gruppe: "Ich sehe diesem Verkauf ausgesprochen positiv entgegen. Wir sichern so langfristig die starke Position des sehr gut aufgestellten Verlags-, Druck- und Logistikgeschäfts. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden von den umfangreichen Erfahrungen wie auch von den Synergien der MADSACK Mediengruppe enorm profitieren. MADSACK ist einer der größten deutschen Zeitungsverbünde mit vielen etablierten Titeln - so auch hier in Niedersachsen." Über die Nordwest MEDIENGRUPPE Die Nordwest Mediengruppe mit Hauptsitz in Oldenburg gehört zu den größten regionalen Medienhäusern in Niedersachsen. Tagtäglich erreichen die unterschiedlichen Tageszeitungsprodukte Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung, Anzeiger für Harlingerland und das Nachrichtenportal nwzonline.de nahezu 120.000 Abonnenten. Die digitale Reichweite liegt bei monatlich 1 Mio. Unique User und 5 Mio. Seitenaufrufen und zählt damit zum größten Informationsportal im Nordwesten Niedersachsens. Mit unterschiedlichen redaktionellen Newsletterprodukten erreicht die Mediengruppe knapp 100.000 Abonnenten, die Podcast-Angebote zählen über 120.000 Streams im Monat. Das neue Live-Journalismus-Format Growmorrow begeisterte im August diesen Jahres über 3.500 Menschen in der Region. Darüber hinaus betreibt die Gruppe eigene Logistik- und Druckdienstleistungen sowie mehrere Servicegesellschaften. Über MADSACK Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio. Abonnements, bestehend aus rund 424.000 Print-Abos, 311.000 Digital-Only-Abos und 800.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 92.000 Abonnentinnen und Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation. Pressekontakt: Unternehmenskommunikation Lucia Mecke / Celina Lein 0511 518 - 2634/- 2633 mailto:unternehmenskommunikation@madsack.de August-Madsack-Straße 1 30559 Hannover Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107714/6118024 OTS: MADSACK Mediengruppe