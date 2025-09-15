Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Jens Spahn/Erbschaftssteuer-Debatte

dpa-AFX · Uhr
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Jens Spahn/Erbschaftssteuer-Debatte:

"Lange hat die Union das Thema Gerechtigkeit den Sozialdemokraten, Grünen und Linken überlassen, Debatten darüber reflexhaft abgewehrt. Das war kurzsichtig. Denn wer ernsthaft über Bürgergeldkürzungen oder die Finanzierung von Renten und Pflegeleistungen reden will, braucht Akzeptanz in der Mitte. Es geht nicht um Neid. Wohlhabende sollen ihren Erfolg genießen. Wer Unternehmen gründet, Arbeitsplätze schafft und Risiken trägt, verdient Respekt. Doch Respekt allein reicht nicht, wenn das Gemeinwesen unterfinanziert ist. Hier liegt eine Chance für die Politik. Werden Vermögende an Reformen beteiligt, wächst das Verständnis für unpopuläre Entscheidungen: Einschränkungen beim Bürgergeld lassen sich eher akzeptieren, wenn die Lasten verteilt sind."/yyzz/DP/men

