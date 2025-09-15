TAGESVORSCHAU: Termine am 16. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day 17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25 11:00 DEU: ZEW-Index 9/15 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25 15:15 USA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Lagerbestände 7/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

