TAGESVORSCHAU: Termine am 12. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. September 2025
TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25 08:00 GBR: Bauproduktion 7/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
