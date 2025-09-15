WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 26. September 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25 04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25 10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25 16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey SONSTIGE TERMINE DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.) 11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft" --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day 17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25 11:00 DEU: ZEW-Index 9/15 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25 15:15 USA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Lagerbestände 7/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW). --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Fielmann, Capital Markets Day USA: Zoom Video Communications (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25 11:00 USA: Bauproduktion 7/25 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25 16:00 USA: Frühindikator 8/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry» DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib 15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) 17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor. TERMINE KONJUNKTUR 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen 10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart 11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25 15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25 13:00 USA: Hypothekenanträge 16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess 16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.) DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.) LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25 14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände 14:30 USA: Handelsbilanz 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident). --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25 09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert) 10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25 14:30 USA: Private Einkommen 8/25 14:30 USA: Konsumausgaben 8/25 14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25) 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung) ---------------------------------------------------------------------------------------

