US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen ein wenig. Der regionale Frühindikator für die Region New York hatte sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen.

Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Es besteht kaum Zweifel daran, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen wird", schreibt Commerzbank-Experte Rainer Guntermann. "Allerdings scheut der Markt trotz zunehmender Risse am Arbeitsmarkt davor zurück, mehr eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte einzupreisen."/jsl/men