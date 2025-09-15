Werbung ausblenden

US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen ein wenig. Der regionale Frühindikator für die Region New York hatte sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen.

Spannender dürfte es dann Mitte der Woche werden. Dann richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung in den USA. Es gilt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Es besteht kaum Zweifel daran, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen wird", schreibt Commerzbank-Experte Rainer Guntermann. "Allerdings scheut der Markt trotz zunehmender Risse am Arbeitsmarkt davor zurück, mehr eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte einzupreisen."/jsl/men

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 11.09.2025
Dax dürfte kaum verändert starten – S&P 500 mit Rekord11. Sept. · onvista
Dax Logo
US-Anleihen: Kursverluste12. Sept. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abheute, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden