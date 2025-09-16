EQS-Adhoc: R. STAHL kündigt geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze an

EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalie

R. STAHL kündigt geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze an



16.09.2025 / 10:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R.STAHL kündigt geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze an

Waldenburg, 16.09.2025 – Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Dr. Claus Bischoff zum 1. Oktober 2025 als weiteres Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden und mit Wirkung ab dem 1. Januar 2026 zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Weiter hat er einer vertraglichen Regelung mit Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL, zugestimmt, wonach dieser mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und in Übereinstimmung mit den mit dem Aufsichtsrat getroffenen vertraglichen Regelungen vorzeitig aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender und aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

Die Beschlussfassung erfolgte im Zuge des planmäßig zum 30. September 2026 endenden Dienstvertrags von Dr. Hallmann, als langjährigen Vorstandsvorsitzenden. Mit Dr. Bischoff wurde im Rahmen des strategischen Nachfolgeplanungsprozesses bereits zum Jahreswechsel vom Aufsichtsrat ein Nachfolger gefunden.

Dr. Hallmann hat erklärt, dass er sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Jahresende 2025 weiterhin voll ausüben und die Übergabe des Mandats an Dr. Bischoff bestmöglich unterstützen wird.

Dr. Bischoff verfügt über langjährige Erfahrung als Manager in international tätigen Unternehmen in den Bereichen Automotiv, Elektronik, Mechatronik und Automatisierungstechnologie sowie dem Aufbau globaler Strukturen und digitaler Geschäftsmodelle.



Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.



Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com

Ende der Insiderinformation

16.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2197852

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197852 16.09.2025 CET/CEST