EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.09.2025 / 13:25 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Cornelius
|Nachname(n):
|Baur
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
b) LEI
|529900FDHSN08UBJII80
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005470306
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|86,90 EUR
|28.503,20 EUR
|87,00 EUR
|29.319,00 EUR
|86,95 EUR
|42.257,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|86,9504 EUR
|100.079,9000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|www.eventim.de
|Ende der Mitteilung
100698 16.09.2025 CET/CEST