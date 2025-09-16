EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.09.2025 / 13:25 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Cornelius Nachname(n): Baur

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 86,90 EUR 28.503,20 EUR 87,00 EUR 29.319,00 EUR 86,95 EUR 42.257,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 86,9504 EUR 100.079,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Internet: www.eventim.de

100698 16.09.2025 CET/CEST