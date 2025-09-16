Werbung ausblenden

EQS-DD: Kontron AG: Michael Riegert, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.09.2025 / 11:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Riegert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,71 EUR15.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,7100 EUR15.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.kontron.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100692 16.09.2025 CET/CEST

Kontron

