EQS-DD: Kontron AG: Michael Riegert, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.09.2025 / 11:05 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Riegert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,71 EUR 15.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,7100 EUR 15.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Industriezeile 35 4020 Linz Österreich Internet: https://www.kontron.com

