EQS-DD: Voltabox AG: Lutz Johannes Holkenbrink, Aktienkauf – Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.09.2025 / 21:03 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Lutz Johannes
|Nachname(n):
|Holkenbrink
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Voltabox AG
b) LEI
|52990067LXA0GDUGW094
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2E4LE9
b) Art des Geschäfts
|Aktienkauf – Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,44 EUR
|5.440,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|12.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Lang & Schwarz
|MIC:
|LSSI
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Voltabox AG
|Technologiepark 32
|33100 Paderborn
|Deutschland
|Internet:
|www.voltabox.ag
